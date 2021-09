Aenne Burda, chi era la "Merkel del fashion" protagonista della serie

“ Aenne Burda – La donna del miracolo economico ” è una miniserie in onda il 2 settembre su Canale 5. Si tratta di un biopic prodotto in Germania nel 2018 e diretto da Francis Meletzky. Ma chi era Aenne Burda?

Aenne Burda, la storia

La miniserie “Aenne Burda: la donna del miracolo economico” è ispirata alla storia vera della donna che fondò una delle prime riviste femminili nella Germania post nazista. Ad interpretarla sul piccolo schermo è stata l'attrice tedesca Katharina Wackernagel. Aenne Burda, nata e morta a Offenburg, in Germania, è stata editrice del Gruppo Burda ed è considerata uno dei simboli del miracolo economico tedesco. Era figlia di un fuochista per locomotive a vapore utilizzate sulle ferrovie tedesche. Lasciò la scuola superiore del convento a 17 anni e divenne cassiera presso la compagnia elettrica di Offenburg. Nel 1930 conobbe lo stampatore ed editore Franz Burda, figlio di Franz Burda, fondatore della tipografia Burda. I due si sposarono nel 1931 ed ebbero tre figli: Franz, Frieder e Hubert. Aenne e suo marito ebbero il merito di espandere l'azienda di famiglia nel settore delle riviste femminili. Nel 1949 Aenne Burda fondò una casa editrice di riviste di moda nella sua città natale Offenburg e lo stesso anno cominciò a pubblicare la rivista Favorit, in seguito rinominata Burda Moden. Il primo numero della rivista Burda Moden fu pubblicato nel 1950 con una tiratura di 100mila copie. Il grande successo arrivò due anni dopo, quando iniziò ad abbinare alla rivista cartamodelli per realizzare alcuni dei vestiti illustrati nei servizi di moda. Burda Fashion è attualmente pubblicata in 90 paesi in 16 lingue diverse. La Hubert Burda Media, dal nome del suo terzogenito, è oggi una società di media globale.