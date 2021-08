Luna Park, il teaser trailer della serie prodotta da Fandango

È uscito sui canali ufficiali di Netflix il video che anticipa ciò che vedremo nello show televisivo realizzato in Italia dalla casa di produzione cinematografica fondata da Domenico Procacci. La serie arriverà il 30 settembre sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q)

È stato pubblicato sui canali ufficiali di Netflix Italia il teaser trailer di Luna Park, la serie televisiva prodotta da Fandango e realizzata in Italia che uscirà il 30 settembre sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q).



Lo show, creato dalla casa di produzione cinematografica fondata da Domenico Procacci, è ambientata sullo sfondo della Dolce Vita e racconta l'incontro tra due ragazze molto diverse tra loro, appartenenti a due famiglie socialmente agli antipodi.

Si tratta di una giostraia dedita alla lettura delle carte e di una cosiddetta "figlia di papà" della Roma bene.

Il loro incontro porterà le due rispettive famiglie a scavare nel passato per riuscire a capire quale sarà il proprio futuro.



Il luna park messo a titolo non è soltanto scenario della serie televisiva ma si rivela un vero e proprio personaggio, per non dire il protagonista assoluto...

All'interno di questo strano e inquietante parco giochi si intrecceranno i destini di diverse generazioni, con contorno di segreti, intrighi e passioni inaspettate.

Potete guardare il teaser trailer della serie TV di Netflix "Luna Park" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.