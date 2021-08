Sex and the City, Julie Halston si unisce al cast del revival

L'attrice che già aveva recitato nella serie originale torna al fianco di Carrie Bradshaw e socie (tranne una, come ormai è arcinoto). Interpreterà ancora Bitsy Von Muffling, l'amica mondana ed esuberante che ha sposato il cantante di cabaret Bobby Fine. Il suo personaggio è apparso per l'ultima volta in un episodio della sesta stagione (intitolato "The Domino Effect"). L'abbiamo lasciata incinta, intenta a consigliare a Charlotte di provare l'agopuntura per tentare di concepire

C'è un nuovo grande ritorno in And Just Like That…: nel revival di Sex and the City ci sarà anche Julie Halston.



Si tratta dell'attrice che nella serie originale ha interpretato Bitsy Von Muffling, l'amica mondana ed esuberante che nell'ottavo episodio della quinta stagione ha sposato il cantante di cabaret Bobby Fine.

Lei tornerà a vestire ancora i panni di Bitsy (mentre per adesso non ci sono ancora notizie relative a un'eventuale presenza dell'attore che interpretava suo marito Bobby, ossia Nathan Lane).



L'ultima volta che Bitsy Von Muffling è comparsa in Sex and the City è stata in un episodio della sesta stagione, intitolato The Domino Effect.

Il pubblico di SATC ha lasciato Bitsy incinta, intenta a consigliare l'agopuntura a Charlotte.

Il consiglio era volto a superare i problemi di concepimento che hanno tormentato il personaggio interpretato da Kristin Davis.



Vedremo Julie Halston spesso, come guest star ricorrente di And Just Like That…



L'attrice attualmente è sugli schermi statunitensi anche in un altro attesissimo revival, quello di Gossip Girl (anch'esso in streaming su HBO Max, come accadrà per il reboot di SATC).