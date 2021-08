Overlook Hotel, HBO Max abbandona la serie di JJ Abrams

Netflix interessata alla serie

approfondimento

I migliori film di J. J. Abrams

La serie è dunque stata messa in vendita da Warner Bros. Television e HBO, che ora cercano un acquirente. Impresa che non dovrebbe rivelarsi particolarmente complessa, vista la forza del produttore e del brand Shining. Secondo Deadline, in pole position per l’acquisizione dei diritti di trasmissione ci sarebbe Netflix. Secondo i piani iniziali di Abrams, Overlook dovrebbe raccontare in 10 episodi scritti da Dustin Thomason e Scott Brown alcune storie inedite avvenute all’interno dell’Hotel stregato.