Monsters at Work, il trailer della serie

Conto alla rovescia per i fan in attesa del 7 luglio , data della messa in onda dei primi episodi della serie spin-off, disponibile nel catalogo Disney + e visibile anche su Sky Q e NOW . Nel trailer compaiono i beniamini amati dal pubblico di tutte le età, che hanno decretato il successo della pellicola diretta da Pete Docter insieme a Lee Unkrich e David Silverman. Uno dei maggiori trionfi d'animazione dei Duemila. Accanto a Sulley e Mike, un nuovo mostro arriva a Monstropolis: il giovane Tylor Tuskmon .

Un nuovo giovane mostro viene assunto alla centrale Monsters Inc. Si tratta di Tylor Tuskmon, laureato con ottimi risultati alla Monsters University ed ha l'ambizione di fare carriera per affiancare i suoi idoli, Sulley e Mike. Tylor è un meccanico e sogna di diventare uno Spaventatore, ma si ritroverà a confrontarsi con una nuova realtà, decisamente meno spaventosa rispetto a quanto si aspettasse.

Le nuove vicende prendono le mosse dalla fine di quelle narrate nel progetto originale ed in questo senso la nuova serie animata diventa una sorta di sequel del film del 2001. Annunciata come uno dei primi progetti originali di Disney+, “Monsters at Work”, originariamente prevista per il 2020, sarà visibile in anteprima a partire dal prossimo 7 Luglio su Disney + e disponibile anche su Sky Q e NOW con cadenza settimanale.

John Goodman e Billy Cristal torneranno ad essere le voci di Sulley e Mike, nella versione originale, come nei due film d'animazione precedenti; Ben Feldman sarà invece la voce di Tylor Tuskmon. Henry Winkler doppierà Fritz, il boss di Taylor.

Monstropolis 20 anni dopo

Pixar è presente in questo nuovo progetto in qualità di supervisor mentre la produzione è affidata a Disney per un progetto pensato appositamente per la piattaforma di streaming. La serie è sviluppata e prodotta da Bobs Gannaway, attore, doppiatore, regista e scrittore con un solido passato in casa Disney dove si è occupato di TV show di larga fama. Il nuovo progetto esordirà in un momento speciale: quest'anno infatti ricorre il ventesimo anniversario dal debutto sullo schermo del famoso universo di mostri animati.