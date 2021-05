Space Force 2, iniziate le riprese della seconda stagione

I fan di “Space Force” possono esultare: le riprese della seconda stagione della popolare serie Netflix sono iniziate in Canada. Show visibile anche su Sky Q e NOW . La didascalia della foto postata via Instagram dall'attore Ben Schwartz , interprete di F. Tony Scarapiducci nello show, non lascia dubbi: “Season 2”, ad accompagnare queste parole, gli emoticon del razzo spaziale. L'entusiasmo del cast è alle stelle.

Le anticipazioni della serie 2

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a giugno

Nel selfie postato da Ben Schwartz, in posa con lui davanti a un tramonto, ci sono altri membri del cast della serie: gli attori Diana Silvers, che interpreta Erin Naird, Jimmy O. Yang, volto del Dr. Chan Kaifang, Don Lake, il Generale Bradley Gregory e Tawny Newsome, il Capitano Angela Ali. Dallo scatto sappiamo dunque che la produzione di “Space Force 2” si è spostata in Canada - location in crescita per le riprese delle produzioni statunitensi - probabilmente per ridurre i costi di produzione della stagione precedente che sono stati tra i più alti sostenuti da Netflix. Confermato il cast dei primi dieci episodi mentre nel team di scrittura allo showrunner Daniels si era parlato dell'aggiunta di Norm Hiscock, producer di “Brooklyn Nine-Nine”, e del comico Jimmy O. Yang, già membro del cast, per aumentare la portata satirica dello show.

I primi 10 episodi

“Space Force 2” era stata confermata lo scorso novembre nonostante i pareri discordanti da parte del pubblico online - ai buoni risultati dello streaming non corrispondono infatti punteggi elevati sui principali portali di recensioni. La prima stagione, trasmessa nel 2020, vanta tra i principali punti di forza la presenza di un cast ricchissimo di star molto quotate e un buon numero di attori comici. Oltre a Steve Carell (che qui è protagonista principale, co-creatore e produttore esecutivo), nei primi dieci episodi di “Space Force” anche il comico Jimmy O. Yang e John Malkovich. Tra gli altri interpreti, Diana Silvers, Lisa Kudrow, Ben Schwartz, Spencer House, Patrick Warburton, Tawny Newsome, Owen Daniels, Noah Emmerich e Diedrich Bader.