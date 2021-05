Addio al capitano di "Love Boat", Gavin MacLeod

All’età di 90 anni si è spento Gavin MacLeod, attore diventato famoso per aver interpretato il capitano Stubing in ‘Love Boat’

È morto a 90 anni l'attore Gavin MacLeod, noto soprattutto per aver interpretato il capitano Stubing nel telefilm americano 'Love Boat'. Il decesso e' stato confermato da suo nipote, Mark See. Gli episodi di 'Love Boat' sono stati registrati fra il 1977 e il 1987 e sono 249 in tutto. Grazie a questa interpretazione l'attore ottenne tre candidature ai Golden Globe televisivi, in diverse categorie, nel 1979, 1981 e 1982. Nel 1975 e nel 1977 l'attore aveva già ottenuto altre due candidature per la serie 'Mary Tyler Moore Show', in cui interpretò un simpatico giornalista.