Chapelwaite, il teaser della nuova serie TV tratta da Stephen King

Ecco il video che anticipa le immagini che vedremo nello show televisivo che adatta al piccolo schermo l'opera del maestro horror. "Jerusalem’s Lot" del celebre scrittore del Maine viene trasposto in TV, con protagonisti Adrien Brody ed Emily Hampshire. Un progetto realizzato da EPIX che arriverà prossimamente per non farci dormire la notte: il terrore è assicurato, dato che stiamo parlando di lui, del Re (nome omen) dell'orrore

È uscito il teaser trailer della nuova serie televisiva tratta dal racconto di Stephen King intitolato Jerusalem’s Lot. La serie che adatta quest'opera del maestro horror del Maine ha però un titolo differente: Chapelwaite.



I protagonisti dello show realizzato da EPIX sono Adrien Brody ed Emily Hampshire. Non ci sono ancora informazioni relative alla data in cui la serie sarà disponibile ma l'appuntamento dovrebbe essere per i prossimi mesi.



La storia narrata è ambientata nel 1850. Racconta del capitano Charles Boone (interpretato da Brody) che, dopo la scomparsa dell'amata moglie, si trasferisce assieme ai figli in una piccola cittadina del Maine (ed ecco il vecchio caro Maine che ha dato i natali a Stephen King..).

La cittadina si chiama Preacher’s Corners e qui il protagonista si troverà costretto ad affrontare i segreti che si celano nella storia della sua famiglia, lottando strenuamente contro quello che per generazioni ha afflitto il blasone dei Boone.