Speravo de morì prima, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Nuovo appuntamento con 'Speravo de morì prima': venerdì 26 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW) andranno in onda il terzo e il quarto episodio, e tra gli ospiti d'eccezione ci saranno Andrea Pirlo e Alessandro Del Piero

Un esilarante Antonio Cassano, enfant terrible interpretato da Gabriel Montesi, irrompe sulla scena dei nuovi episodi di SPERAVO DE MORÌ PRIMA , la serie Sky Original su Francesco Totti che torna domani alle 21.15 su Sky e su NOW con un nuovo appuntamento ricchissimo di sorprese. Intanto, si conferma il grande successo del debutto della serie: i primi due già apprezzatissimi episodi, che avevano esordito con 500mila spettatori medi, più che raddoppiano le visioni in pochi giorni con 1 milione 100mila spettatori medi e numerosissimi commenti sui social e sui media.

Il Capitano è pronto per il proprio riscatto. Nella sua nuova vita “francescana”, in cui dieta ferrea e allenamenti degni di Rocky sono i suoi comandamenti, si manifesta improvviso il ricordo del suo amico Cassano e delle sue “cassanate”. Sul campo arrivano i risultati: i suoi goal e le sue prestazioni sono decisivi, checché ne dica Spalletti. Ilary, Vito, e i suoi amici d’infanzia sono convinti che i tempi siano maturi per un ritiro sulla cresta dell’onda.

Nei nuovi episodi l’amicizia fra Totti (interpretato da Pietro Castellitto) e Cassano, la storia d’amore fra Totti e Ilary Blasi, interpretata nella serie da Greta Scarano, e due guest star d’eccezione, Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo nei panni di se stessi, con cui il Francesco Totti di Pietro Castellitto si consulterà circa il suo futuro. Grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni i primi episodi della serie sono già disponibili in anteprima on demand nella sezione extra.

Speravo de morì prima, il cast

Il cast: Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti; Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci vestono i panni dei genitori di Totti da giovani.

Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. Fremantle è il distributore internazionale. La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu.