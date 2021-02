Svariati titoli cult potrebbero fare da base per delle sceneggiature dal tono moderno, destinate a Paramount+

Paramount sta valutando l’ipotesi di realizzare delle serie TV che possano fungere da sequel per alcuni grandi classici cinematografici dei quali detiene i diritti. Prodotti che andrebbero ad arricchire il catalogo della piattaforma streaming che verrà ufficialmente lanciata negli USA il 4 marzo: Paramount+.

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a febbraio

Un modo per riuscire a intrigare sia il pubblico di una certa generazione, particolarmente affezionato ad alcune pellicole, che quello più giovane. Impossibile non aver mai visto o sentito parlare di “Attrazione fatale” o “Flashdance”, data la loro fama. Storie che hanno ancora tanto da offrire, a patto che vi sia alla base una sceneggiatura ben studiata, che non punti unicamente sull’effetto nostalgia.