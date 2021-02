Star Wars: The Bad Batch, la data d'uscita della serie animata Disney

Rivelato il calendario Disney dei prossimi mesi, che comprende anche l’attesissima serie TV “Loki” Condividi:

Svariate le serie TV annunciate da Disney per quanto concerne l’universo Star Wars. Una di queste è “The Bad Batch”. Uno show animato che trova spazio nella vasta narrativa creata da George Lucas in collegamento a “The Clone Wars”, altra serie amatissima dal pubblico. Quest’ultima ha il merito di presentare al pubblico i cloni protagonisti di questo nuovo show, del quale è stata svelata la data d’uscita.





approfondimento Loki, rivelata la data d’uscita: il trailer I fan potranno apprezzare i nuovi episodi a partire dal 4 maggio 2021. A lanciare la notizia sui social è stato Erik Davis, per poi veder giungere la conferma di Disney. Un annuncio che ha entusiasmato i fan, così come la conferma della data d’uscita di “Loki”, serie TV Marvel con protagonista Tom Hiddleston. “Star Wars: The Bad Batch” è prodotta a livello esecutivo da Dave Filoni, Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett. Davis ha però proposto al pubblico un intrigante calendario relativo al catalogo di Disney+: 19 marzo: The Falcon and The Winter Soldier

26 marzo: Stoffa da campioni – Cambio di gioco

16 aprile: Big Shot

4 maggio: Star Wars: The Bad Batch

14 maggio: High School Musical 2 – La serie TV

11 giugno: Loki

11 giugno: Zenimation 2

25 giugno: The Mysterious Benedict Society

2 luglio: Monsters at Work

16 luglio: Turner e il Casinaro

23 luglio: Chip ‘N’ Dale: Park Life