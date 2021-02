WandaVision nuova clip video: sitcom cui si ispira il settimo episodio

Paul Bettany fa aumentare l’hype per l’arco narrativo finale, parlando di un misterioso personaggio in arrivo

Una clip diffusa ha mostrato la sitcom di riferimento per questa puntata. Nuovo salto temporale in termini di ambientazione dello show privato di Wanda ( Elizabeth Olsen ), caratterizzato da uno stile di ripresa e recitazione ben differenti rispetto ai precedenti. Siamo negli anni Duemila e lo stile è chiaramente quello di “ Modern Family ”. I riferimenti della clip sono facilmente apprezzabili dal pubblico odierno, che ha già avuto modo di esprimersi in maniera entusiasta sui social dopo la visione di questo breve filmato.

Dovrebbe trattarsi dell’ultimo episodio incentrato sul parallelo tra mondo reale e riferimenti televisivi celebri. Non è dunque da escludere che il finale possa rivelare la presenza del tanto atteso villain di stagione. In molti ritengono possa trattarsi di Mephisto, che avrebbe tentato di avvicinarsi a Wanda sotto mentite spoglie, quelle di Pietro Maximoff.

Potrebbe essere stato lui a spingere la donna a tentare di placare il proprio dolore creando un mondo alternativo, nel quale vivere serena con Visione. Sarebbe questo il motivo per il quale Wanda pare così confusa in merito all’avvio di tutto ciò. I suoi due figli, intanto, continuano a sperimentare i propri poteri, tra curiosità e spavento. Non è da escludere che siano loro il reale obiettivo del personaggio dietro le quinte ancora da svelare.

Un personaggio misterioso

Paul Bettany, interprete di Visione, si è lasciato andare a una sorta di rivelazione nel corso di una recente intervista a “Esquire”. Ha infatti sottolineato come un certo attore “top secret” non sia ancora comparso nello show. Non è dato sapere quando ciò accadrà ma ecco le parole dell’attore: “C’è una teoria sul web che afferma come ci sia un misterioso Avenger pronto ad apparire in ‘WandaVision’. La gente ritiene si tratti di Doctor Strange. La verità è che molti dei personaggi che provavamo a tenere segreti sono stati scoperti con fughe di notizie. Ce n’è però uno che non è stato rivelato. É tutto molto emozionante. Si tratta di un attore col quale desideravo lavorare da tempo. Abbiamo alcune scene incredibili insieme. C’era grande chimica sul set e non vedo l’ora che la gente possa vedere tutto questo”.