In arrivo la serie animata dedicata al gioco in scatola Cluedo

“Il colonnello Mustard, nella veranda, con il tubo di piombo. Basta sentire queste parole per capire ciò di cui sto parlando. Cluedo è chiaramente uno dei giochi da tavolo più amati di sempre e non potremmo essere più entusiasti all’idea di sviluppare una serie animata dedicata”, ha aggiunto Michael Thorn di Fox Entertainment.

Fan dei giochi da tavolo, tenetevi forte: arriverà prossimamente sui nostri schermi una serie animata dedicata a Cluedo ! Il progetto è in cantiere e sarà un nuovo fiocco in casa Fox Entertainment. Nella serie verranno mostrate “le stesse dinamiche thriller e di suspense che hanno dato successo a Cluedo per sette decenni”, hanno dichiarato dalla Fox.

Il primo adattamento di Cluedo

approfondimento

Il famosissimi gioco di società è stato già adattato per lo schermo, non televisivo ma cinematografico. Il film è Signori, il delitto è servito (Clue) e risale al 1985, anno in cui il regista Jonathan Lynn ha deciso di regalarci la primissima trasposizione cinematografica di un gioco da tavolo. Si è trattato infatti del primo esperimento del genere e, come prima volta di un board-game sullo schermo, la scelta è caduta proprio sul gioco per eccellenza: Cluedo della Parker Brothers.

Tra i protagonisti, compaiono Tim Curry, Madeline Kahn, Martin Mull e Christopher Lloyd e la pellicola è diventata un cult movie degli anni Ottanta.

Qui di seguito vi riproponiamo il trailer della versione italiana del film Signori, il delitto è servito, da gustarsi in attesa della serie che vedremo nei prossimi mesi.