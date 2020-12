Deutschland 89, cos'è successo negli episodi 5 e 6

Ecco cos'è successo nel quinto e nel sesto episodio di 'Deutschland 89 - La caduta del Muro', in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Walter si risveglia dal suo sogno: non c’è nessun gemello cresciuto a Ovest. Beate vorrebbe avvisare i compagni in merito a quanto successo con Martin, ma Schweppenstette la prega di aspettare. Poi i due vanno a pranzo con Fuchs e Dietrich, che sono di passaggio a Francoforte e che hanno bisogno di una mano per aprire dei conti correnti segreti in cui depositare l’oro e il patrimonio in marchi della Germania Est. Grazie alla sua posizione presso la Deutsche Bank, Walter riesce a far avere loro un contatto con un banchiere fidato di Zurigo. Mentre Barbara e Markus decidono di trasferirsi temporaneamente in Italia – e Sorrento, con i compagni italiani del PCI andranno sicuramente d’accordo, e poi il cibo, e il sole, e il mare! –, Gazzella, questo il nome in codice di Beate, esprime il desiderio di poter fare qualcosa di più: interpretare il ruolo della moglie occidentale devota la sta uccidendo dentro.

Dopo l’attentato a Herrhausen, Lenora e Grigore si rifugiano a Timisoara, in Romania, in un posto sicuro controllato dai servizi segreti che come copertura è un ristorante. Ma anche lì c’è tensione nell’aria: i magiari da giorni scendono in strada a manifestare contro Ceaușescu e il regime. Colpiti l’uno dall’altra e sicuramente avvicinati dai loro ideali – tra cui l’odio per il capitalismo – i due finiscono a letto insieme. Intanto Martin e Nicole – che prima pensava di essere fuori posto nella DDR, ma che adesso si è accorta che in fondo quella era la sua casa, quantomeno lì conosceva le regole – vengono caricati sul convoglio militare rubato da Oleg e Roman. I 20.000 dollari americani promessi dalla Signorina Zangen, però, non ci sono più (è stato Walter a far sparire l’elefantino-cassaforte di Max). Oleg si infuria, e a quel punto Kolibri confessa di essere una spia in missione per conto della CIA e del BND. O lo aiuteranno a portare a termine la sua missione, o verranno tutti fatti fuori.

Fritz è furioso e disperato: com’è possibile che nessuno si accorga del valore del suo prodotto e nessuno capisca che connettere i computer in rete è il futuro?? Forse è meglio guardare altrove…forse dovrebbe puntare tutto su uno specifico pezzo di tecnologia informatica dell’Est che potrebbe rivelarsi la chiave vincente. Nel frattempo Schweppenstette chiede aiuto a Beate per ingraziarsi la compagna Mueller, giunta lì al posto di Meisten per discutere del futuro della Banca Centrale della Germania Est. Beate prova a fare colpo con la moda, da “brava moglie occidentale,” ma l’altra non si lascia abbindolare. A quel punto non resta altro da fare che mettere in atto un bel ricatto: o collaborerà, o Walter farà circolare una foto compromettente del suo superiore.