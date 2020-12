Fargo 4, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la quarta stagione di 'Fargo', la geniale serie tv creata da Noah Hawley. Non perdere gli episodi 9, 10 e 11 (finale di stagione), in onda lunedì 14 dicembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Alla ricerca di Calamita – che a sua volta è alla ricerca del Rabbino e di Satchel – Omie varca il confine con il Kansas. Intanto Patrick e il figlio di Loy si rifugiano presso un solitario e particolare motel in mezzo ai campi gestito da due anziane sorelle che si odiano. Il Rabbino prova a recuperare dei soldi nascosti anni addietro per ogni evenienza, ma ha una brutta sorpresa. Satchel fa amicizia con una nuova compagna di viaggio.

Fargo 4, episodio 10

approfondimento

Salvatore Esposito, da Genny di Gomorra a Gaetano Fadda di Fargo 4

Tra il clan guidato dai Fadda e il gruppo criminale guidato da Cannon è guerra aperta: chi la spunterà? Forse l’aiuto di Happy, il cugino di Leon, potrebbe rivelarsi fondamentale per Loy…o forse è tutto già scritto… Oraetta affronta Etherilda, ma l’unica e inimitabile non si lascia intimidire. Odis non ha più paura di Josto, ma forse di Gaetano dovrebbe averne. Ebal è alla ricerca di un modo per sistemare le cose. Cannon riceve una visita alquanto inaspettata.

Fargo 4, episodio 11 (finale di stagione)

La Storia è una forma di memoria…e Etherilda di sicuro non dimenticherà mai questo particolarissimo periodo della sua vita! Per Josto, Loy, Oraetta e gli altri è arrivato il momento della resa dei conti. Satchel finalmente torna a casa, ma non è più il ragazzino che era prima di finire in mano ai Fadda e, soprattutto, prima di conoscere Patrick. Con l’aiuto di Joe Bulo da New York, Ebal prova a mettere un po’ d’ordine: la morte di Donatello ha aperto un vaso di Pandora, ma forse non tutto il male viene per nuocere. Forse è ora di inaugurare un nuovo modello di business.