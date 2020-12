DuckTales, la terza stagione sarà l'ultima

La conferma è arrivata un po’ a sorpresa: “DuckTales” è stata cancellata da Disney.

Drew Taylor di Collider, con un tweet, aveva anticipato come la terza stagione fosse l’ultima della serie. Fino all’ultimo i fan hanno sperato in un errore o in una fake news ma, a confermare la notizia, è stata direttamente la Disney.

L’annuncio di Disney

“Il talentuoso team creativo, guidato da Matt Youngberg e Francisco Angones, ha fornito una narrazione eccezionale con personaggi reinventati in modo unico per tre stagioni di 75 episodi e più di 15 cortometraggi. Mentre la produzione fisica si sta concludendo, DuckTales continuerà ad essere disponibile su Disney Channel e Disney + in tutto il mondo e i fan avranno un epico finale di stagione nel 2021”: questa la dichiarazione ufficiale della Disney.

Il reboot della storica serie non avrà dunque un seguito. Francisco Angones, uno dei produttori della serie, ha però lasciato intendere con un tweet che nell’ambiente già lo si sapeva: “Ci siamo sempre detti di dover affrontare ogni stagione come se fosse l'ultima, non lasciando nulla sul tavolo, affidandoci al fatto che il nostro team sarebbe sempre riuscito a far fronte a tutto” ha scritto. Per poi spiegare di aver pensato alla terza stagione di “DuckTales” come ad una sorta di eredità: “In fin dei conti, dunque, eravamo preparati all'eventualità che questa stagione potesse essere l'ultima”.

Il produttore ha poi ringraziato tutta la community che intorno alla serie si è creata, dell’affetto dei fan, del loro entusiasmo: “Vogliamo ringraziarvi per tutte le belle parole e il supporto che ci avete regalato durante quest'avventura, concentrandoci sul consegnarvi una nuova, epica avventura per il Clan 'de Paperoni in chiusura di questa serie. Perché alla fine della storia siamo tutti fan. E siamo tutti una famiglia. E la famiglia è davvero la più grande delle avventure”.

“DuckTales”, una serie iconica

“DuckTales - Avventure di paperi” è una serie leggendaria prodotta dalla Disney, e nata attorno alla figura di Paperon de’ Paperoni. L’episodio pilota approdò su Disney Channel nel 1987, il centesimo e ultimo è datato 1990. In Italia fu più volte trasmessa in chiaro, ottenendo sempre un ottimo seguito (non solo tra i bambini).

Nell’agosto del 2017 ha debuttato il reboot, dal titolo identico. Una serie tv d’animazione sviluppata da Matt Youngberg e Francisco Angones per Disney XD e poi anche per Disney Channel.

Di cosa parla “DuckTales”? Di un rapporto ritrovato tra Paperino e Paperon de’ Paperoni dopo dieci anni di silenzio, col primo che chiede al secondo di far da babysitter a Qui, Quo e Qua. Parte da qui l’avventura, che si dipana per tre stagioni e che ora è giunta ad una conclusione.