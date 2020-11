The Expanse rinnovata per la sesta e ultima stagione

La quinta stagione farà il proprio esordio su Amazon il prossimo 16 dicembre

Annunciato il rinnovo per la sesta e ultima stagione di “The Expanse”, che rientra nel catalogo delle produzioni originali Amazon (dopo la cancellazione ordinata da SyFy). Basata sulla serie di romanzi di James S. A. Corey, ha negli anni ottenuto sempre maggior successo. Spazio dunque a nuovi episodi dopo quelli della quinta stagione, in arrivo sulla piattaforma di streaming digitale a partire dal prossimo 16 dicembre 2020. Ecco le parole di Andrew Kosove e Broderick Johnson, produttori esecutivi di “The Expanse”: “Abbiamo sempre lavorato senza sosta per riuscire a dar vita allo show fino a quest’ultima stagione. Abbiamo lavorato per riuscire a proporre una versione finale che fosse fedele a quella degli autori. Abbiamo uno dei cast più variegati della televisione e ne siamo orgogliosi. Abbiamo dato spazio a storie che valeva la pena raccontare”.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a novembre Naren Shankar, showrunner della serie, ha così commentato lo show: “Incredibile la dedizione e la maestria di chiunque abbia collaborato per portare ‘The Expanse’ sullo schermo. I nostri fan sono fantastici e non vediamo l’ora di lavorare alla sesta stagione”. “The Expanse” è ambientata in un futuro che vede l’umanità impegnata nella colonizzazione del sistema solare. Tutto ciò ha portato alla formazione di colonie terrestri su Marte e la Cintura di Asteroidi, in conflitto tra loro e con la popolazione della Terra. Tutto cambia nel momento in cui l’equipaggio della Rocinante scopre un’antica tecnologia aliena. Ne emerge una vasta cospirazione, in grado di portare l’intero sistema solare al limite di una guerra.

The Expanse 5, la trama approfondimento I 30 migliori film di fantascienza La quinta stagione di “The Expanse” seguirà gli eventi narrati nel quinto romanzo della saga creata da James S. A. Corey, dal titolo “Nemesis Games – L’esodo”. Ecco la trama: La quinta stagione vede un incredibile numero di esseri umani dire addio al sistema solare. Un’avventura verso l’ignoto, o quasi, al fine di colonizzare mondi simili alla Terra, posti al di là del Ring. Per l’equipaggio della Rocinante, così come per tutti i potenti dei pianeti interni e della cintura, il passato e il presente convergono.