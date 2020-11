Romulus, il cast: Sergio Romano è Amulius. VIDEO

Romulus, l'attesissima serie tv creata da Matteo Rovere per Sky, ha finalmente debuttato su Sky Atlantic venerdì 6 novembre (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Al centro della storia troviamo i tre giovani protagonisti interpretati da Andrea Arcangeli (Yemos), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros), mentre nei panni del villain, del "cattivo" di turno, troviamo invece Sergio Romano, che interpreta per l'appunto Amulius.

CLICCA QUI: Romulus, 3 motivi per vedere la nuova serie tv secondo il regista Matteo Rovere