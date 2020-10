La Famiglia Addams: Tim Burton al lavoro su una serie TV

Un live-action ambientato nel presente: Tim Burton sarebbe in trattativa per il ruolo di regista e produttore esecutivo, stando a quando riportato da Deadline

Deadline ha lanciato in esclusiva una notizia che ha immediatamente fatto il giro del mondo: Tim Burton sarebbe in trattativa per prendere parte alla realizzazione di una serie televisiva con protagonista la celebre famiglia creata da Charles Addams nel 1938.

La famiglia Addams: il progetto del live-action

Dal flipper più venduto di sempre a pellicole cinematografiche passando per giochi da tavolo e molto altro ancora, nel corso degli anni la Famiglia Addams ha conquistato il mondo dell’intrattenimento affermandosi come un vero e proprio franchise in grande di riscuotere enorme successo in ogni angolo del pianeta.

Nel 2019 la famiglia Addams ha fatto il suo ritorno sul grande schermo con l’omonima pellicola in grado di incassare oltre duecento milioni di dollari al botteghino internazionale, ora, in attesa del nuovo capitolo, Morticia, Gomez, Mercoledì, Pugsley, Zio Fester, Nonna, Lurch e Mano sono pronti per imbarcarsi in una nova avventura.

Infatti, secondo quanto riportato dal magazine, il regista di Dumbo sarebbe in trattativa per entrar a far parte di un nuovo progetto, ovvero una serie live-action basata proprio sulla famiglia.

Un insider ha rivelato a Deadline che Tim Burton starebbe negoziando il ruolo di produttore esecutivo e forse anche quello di regista per tutti gli episodi previsti.