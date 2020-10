West Wing, la reunion del cast per un episodio speciale

HBO Max ha pubblicato il trailer dell’episodio speciale realizzato in collaborazione con When We All Vote

Un episodio speciale in vista delle imminenti elezioni negli Stati Uniti d’America, per l'occasione Martin Sheen è tornato a rivestire i panni dell’iconico Presidente Josiah Bartlet, come anticipato dal trailer pubblicato da HBO Max .

West Wing - Tutti gli uomini del Presidente: la reunion

Tra meno di un mese il popolo americano sarà chiamato alle urne per eleggere il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, in vista di tale importante appuntamento l’organizzazione When We All Vote sta continuando a portare avanti la campagna di sensibilizzazione al voto.

L’associazione, lanciata nel 2018 da Michelle Obama, Tom Hanks, Lin-Manuel Miranda, Janelle Monae, Chris Paul, Faith Hill e Tim McGraw, mira ad aumentare la partecipazione alle elezioni colmando il divario tra i votanti e cambiando la cultura del voto.

HBO Max e When We All Vote si sono unite nella realizzazione dell’episodio speciale di West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, la celebre serie televisiva andata in onda a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del terzo millennio.

Nel corso delle sette stagioni, Martin Sheen ha appassionato il pubblico ottenendo anche il favore della critica tanto da conquistare numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi due Golden Globe e ben ventisette Emmy Awards.