Resident Evil: Infinite Darkness, è uscito il teaser della nuova serie Netflix

Un teaser dalla durata di circa un minuto, una sequenza di immagini che porta il pubblico all’interno della nuova serie targata Netflix: Resident Evil: Infinite Darkness è il titolo della produzione, che arriverà nel 2021.

Il filmato, dalla durata di circa un minuto, mostra le prime immagini della serie horror, questa la sinossi presente sul sito ufficiale di Netflix Italia: “A quasi trent'anni dalla scoperta del Virus T, gli sporchi segreti dell'Umbrella Corporation vengono a galla. Serie tratta dal franchise horror”.

Il teaser ha immediatamente ottenuto un ottimo riscontro contando al momento più di 9.000 visualizzazioni su YouTube in poco tempo, commenti entusiasti da parte del pubblico che verrà portato in un mondo horror in cui misteri e fantascienza si mescoleranno per un’avventura adrenalinica.