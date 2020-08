Utopia, uscito il trailer della serie tv Amazon

“Utopia”, scritta e prodotta dall’autrice Gillian Flynn, è basata sull’omonima serie televisiva britannica, creata da Dennis Kelly nel 2013 e divenuta celebre anche per il tormentone “Where is Jessica Hyde?” (“Dov’è Jessica Hyde?”). Otto episodi terranno compagnia agli abbonati di Amazon Prime Video per tutto l’autunno (dal 25 settembre negli USA, in Italia da ottobre). È stato pubblicato il trailer ufficiale della serie tv: sulle note di “It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)” dei R.E.M. si viene catapultati nella realtà di questo prodotto, caratterizzato da tinte dark e catastrofiche.