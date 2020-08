Strike Back 7, cos'è successo negli episodi 3 e 4

Su Sky Atlantic è in onda la settima e ultima stagione di 'Strike Back': ecco cos'è successo negli episodi 3 e 4 (la serie è in onda ogni martedì alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV)

Strike Back 7, cos'è successo nel terzo episodio Lo scienziato militare russo Lev Kogan ruba un progetto segretissimo denominato Imperiya da un centro di ricerca a Tambov. A Tel Aviv, la Sezione 20 crede che sia proprio lui il venditore con cui Zayef Hiraji dovrebbe incontrarsi. Novin, Wyatt, Mac e Chetri si preparano dunque a catturarlo, ma l’uomo riesce a seminarli in taxi grazie all’aiuto di Nadav Topal, anche lui ricercato dal capitano Katrina Zarkova. Zarkova rivela alla Sezione 20 che Imperiya è una devastante arma tecnologico-informatica messa a punto dai russi per operazioni di guerra cibernetica. Accetta così di lavorare con la squadra per catturare Kogan: se il dispositivo dovesse finire nelle mani sbagliate, la sicurezza del mondo intero sarebbe a rischio. Insieme alla loro nuova alleata, i nostri si mettono alla ricerca del fuggiasco e di Topal. I due, però, non hanno intenzione di lasciarsi catturare, così chiedono aiuto a Danny Dahan, amico di Topal e grosso spacciatore di droga locale. Scatta inevitabilmente uno scontro armato. Mentre Dahan e Topal rubano l’arma, che potrebbe renderli immensamente ricchi, Kogan viene ucciso da Zarkova, che però viene tradita dal suo responsabile dopo avergli comunicato preziose informazioni proprio sulla Sezione 20 e sulla loro missione. Zarkova è così costretta a ucciderlo, poi raggiunge la squadra. Grazie all’aiuto dell’agente della polizia israeliana Yoni Spiegel, Mac scopre che i fratelli Hiraji sono diretti verso la Giordania in autobus. Prova a intercettarli insieme a Wyatt, ma la situazione precipita in pochissimo tempo, e a rimetterci sono Spiegel e i suoi colleghi. Topal consegna Imperiya a Yada Haim, un boss del crimine organizzato in grado di trovare un venditore. Coltrane, Chetri e Novin si infiltrano a una festa organizzata da Haim per recuperare il dispositivo, e grazie all’aiuto di Zarkova ci riescono. Purtroppo, però, il luogo è tenuto d’occhio da un gruppo di uomini armati guidati da Dahan, che si trova lì per salvare Topal dopo il tradimento di Haim.