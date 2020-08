Bayside School, il teaser della serie reboot

È tutto pronto per il ritorno di “Bayside School”, amata sitcom degli anni ’90. Lo show tornerà sul piccolo schermo entro il 2020, in streaming su Peacock. Un nome importante per la sceneggiatura, quello di Tracey Wigfield, creatrice di “30 Rock” e “Great News!”.

Il titolo resta identico, ovvero “Saved by the Bell”, che è quello originale della serie americana, tradotto in Italia con “Bayside School”. Tanti i volti nuovi, così da proporre storie maggiormente in linea con le generazioni attuali. Non mancano però svariati personaggi familiari. Basti pensare ad A.C. Slater, che è diventato un professore di ginnastica. Spazio inoltre a Jessie Spano, trasformata in una madre iper apprensiva.