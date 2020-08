Su Sky Atlantic è in onda la quinta stagione di Le Bureau - Sotto copertura: ecco cos'è successo negli episodi 7 e 8 (la serie è in onda ogni mercoledì alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV)

Le Bureau 5, cos'è successo nel settimo episodio

JJA – che ormai ha deciso, tra poco si ritirerà e si dedicherà ad altro – si reca in Russia per incontrare Malotru – diviso tra il dovere e il piacere, cioè tra i suoi obblighi verso il suo Paese e l’amata Nadia – e preparare il reclutamento di Kennedy, cioè di Karlov.

In Egitto, a Il Cairo, i servizi segreti del posto danno a Marie-Jeanne una notizia piuttosto allarmante: nel cuore della notte l’hotel dove si trova diventerà l’obiettivo di un attacco terroristico. In qualità di responsabile della sicurezza, Marie-Jeanne si attiva subito per fare in modo che i clienti non si trovino in situazioni pericolose, salvo scoprire che il target è proprio lei.

A cercare di assassinarla è il giovane Salim, il figlio dello sceicco beduino, che per tutto il tempo ha lavorato di nascosto per Daesh. A rivelarle l’amara verità è Jonas, che riesce a mettersi in contatto con lei appena in tempo. Marie-Jeanne si scontra con Salim, e alla fine sono gli agenti dell’intelligence egiziana a salvarla.

Intanto JJA manda Marina in Arabia Saudita. La sua missione? Convincere con ogni mezzo necessario Mille Sabords – ormai vicinissimo alla verità su Paul Lefebvre – a desistere e ad abbandonare le sue indagini. Se Sabords riuscisse a scoprire la verità su Paul Lefebvre e a scoprire che Malotru è ancora vivo, il reclutamento di Karlov potrebbe saltare. In Cambogia, la DGSE prepara un piano per “estrarre” Pacemake/César.