Gangs of London, la recensione del settimo episodio della serie tv

Ecco la recensione del settimo episodio di Gangs of London. La serie è in onda su Sky Atlantic il lunedì sera alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). - CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

Si comincia con un flashback, un confronto tra Finn Wallace ed Ed Dumani nel quale il boss si dice pronto ad andarsene con la sua amante Floriana. E gli dice che tutto è a posto perché Alex può gestire gli affari e Sean costruire i grattacieli. Lascia in eredità tutto a Ed. E mentre Finn se ne va Ed ripensa ai loro inizi a Londra. Intanto Elliott nel suo rifugio fa il punto della situazione studiano le foto appese alle pareti: deve capire chi sta sopra Jevian. Dal magazzino di Lale riprendono le consegne di droga ma lei è cupa e il suo braccio destro lo percepisce. Alex e Sean lavorano per scoprire chi gli ha rubato mezzo miliardo dai conti e Sean sa che qualcosa non va. Bisogna dirgli che suo padre Finn voleva Alex al comando e non lui. Ma il problema è che lo scenario non è chiaro…Ed sospetta che Finn abbia messo in moto un meccanismo per fregare tutti prima di essere ucciso. Asif Afridi progetta un attacco e non vuole sopravvissuti nel gruppo di Lale: segue l’assalto dalle immagini di un drone e non è il solo collegato. Ma Lale è viva, il suo luogotenente la ha protetta col suo corpo. La moglie di Luan Dushaj lo invita a non farsi condizionare da Ed Dumani ma lui si dice traquillo. Elliott incontra Victoria 'Vicky' Cheung e gli fa il punto della situazione, le dice come agire. Lei gli rivela che è stata minacciata nel suo appartamento: vogliono arrivare a Floriana. Lei non sa più di chi fidarsi.



La polizia fa irruzione nella casa della cameriera torturata e uccisa e nella casa di clandestinità dei Wallace. Sono riusciti in tempo a nascondere Floriana. Elliott e gli uomini di Sean vanno a vedere cosa è successo da Lale, trovano la strage. Poi arriva Sean e decide che bisogna rispondere ad Asif. Elliott dice che se ne occuperà lui. Tutto è pronto per la vendetta dei 500 milioni spariti: l'arma scelta è il machete e vengono tagliate le mani agli impiegati della Adige Investment House. A casa Dushai c'è la festa di compleanno della figlia quando arrivano Moses e i suoi ragazzi. Asif dice che non li ha derubati lui, intorno la festa prosegue inconsapevole. Asif vuole che la sua famiglia vada nel rifugio, lui se la vedrà con Ed Dumani. Asif vuole parlare con Jin Li, chiede a Tariq di organizzare l'incontro.