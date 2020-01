Continua su Sky Atlantic la corsa della sesta e ultima stagione di Power , l'avvincente serie di casa Starz creata da Courtney A. Kemp. Per Ghost è veramente arrivato il momento della resa dei conti: chi la spunterà? Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda martedì 28 gennaio alle 23.00, ma intanto ecco alcune anticipazioni.

Power 6, stagione finale, episodio 5

Tasha ha bisogno di formare un esercito per il suo nuovo impero nascente, ma non è facile trovare dei "soldati" veramente fedeli, affidabili e pronti a dare la loro vita. Taruq è ai ferri corti con Vincent. Proctor avvisa Tommy: tra i suoi c'è qualcuno che parla un po' troppo e che, soprattutto, parla con le persone sbagliate. Sì, insomma: c'è una spia. Ghost non vuole correre rischi: troverà questo chiacchierone, e lo farà stare zitto per sempre.

Power 6, stagione finale, episodio 6

Dopo esser stato fregato da Tariq, Vincent decide di tenere il suo ex alleato in ostaggio. Ghost e Tommy dichiarano una tregua temporanea e decidono di unire le forze contro un nemico in comune. Tasha deve mettere da parte il suo orgoglio e accettare l'aiuto di un alleato improbabile per superare un momento difficile e per scongiurare che il suo impero crolli.