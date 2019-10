Arriva su Sky Atlantic la seconda stagione di Succession , la serie di HBO con Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook e Matthew Macfadyen. Guest star dei nuovi episodi: Holly Hunter. Dal 9 ottobre alle 21.15, tutti i mercoledì su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. - Succession, le reaction gif della serie TV

Un drama cinico e spietato dagli echi shakespeariani, che è allo stesso tempo una comedy nerissima, caustica e appassionante. Fra lotte per il potere, faide familiari, media e politica, torna con una nuova e imperdibile seconda stagione SUCCESSION, la serie tv targata HBO candidata ai prossimi Emmy Awards a ben cinque fra i premi principali, dal 9 ottobre alle 21.15, tutti i mercoledì su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Nuovi pericoli minacciano la famiglia Roy, che dovrà lottare con tutte le sue forze per mantenere il controllo del proprio impero mediatico, la Waystar Royco.

Il tagliente umorismo, gli intrighi e le pugnalate alle spalle che hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo nella prima stagione, ritornano nei nuovi episodi di SUCCESSION. La serie, che secondo The Guardian sarà “ancora più spietata e impeccabile”, riprende a partire dal drammatico finale a sorpresa della prima stagione: i Roy, guidati da Logan (Brian Cox, Match Point, Zodiac, L’alba del pianeta delle scimmie), capostipite non più nel pieno delle sue facoltà, dovranno venire a patti con il passato nonostante gli interessi personali di Kendall (Jeremy Strong, La grande scommessa, The Judge), Shiv (Sarah Snook, Steve Jobs, The Dressmaker), Roman (Kieran Culkin, Igby goes down, Le regole della casa del sidro) e Connor (Alan Ruck, Twister, Speed, E venne il giorno) continuino a non coincidere in alcun modo, rendendo ancor più disfunzionale questa famiglia dai rapporti già complicati: “a confronto i Soprano sembrano i Teletubbies”, scrive a proposito dei Roy The Independent.

Per Collider, “tutto ciò che Succession aveva fatto nella prima stagione, lo fa ancora meglio nella seconda”: Kendall si ritrova a dover fare i conti con i sensi di colpa, mentre Shiv è pronta a prendere il suo posto ai vertici della Waystar, della quale Roman vorrebbe riappropriarsi partendo invece dal basso. Nel frattempo, Connor, che si era sempre tenuto alla larga dagli affari di famiglia, decide inaspettatamente di candidarsi anche lui alla guida dell’azienda. In un mondo in continuo cambiamento come quello dei media, chi riuscirà a prendere il sopravvento nell’era post-Logan?

Nel cast ritroviamo anche Hiam Abbass (Blade Runner 2049) nei panni della moglie di Logan, Marcia; Nicholas Braun (How to Be Single) che interpreta il nipote di Logan, Greg; Matthew Macfadyen (Howards End) il marito di Shiv, Tom; ancora Peter Friedman (Safe), Rob Yang (The Bourne Legacy), J. Smith Cameron (Rectify), Natalie Gold (The Leftovers), Dagmara Domińczyk (The Deuce – La via del porno) e Arian Moayed (Madam Secretary). Tra le guest star Holly Hunter (vincitrice dell’Oscar® per Lezioni di Piano) nei panni di Rhea Jarrell, una scaltra CEO di una società rivale della Waystar Royco.

Creata dal candidato all’Oscar® Jesse Armstrong, che qui è accompagnato nella produzione dal tre volte vincitore dell’Emmy Frank Rich, i candidati agli Oscar® Kevin Messick e Tony Roche e i candidati agli Emmy Will Ferrell, Jane Tranter e Mark Mylod.

SUCCESSION - Seconda stagione, dal 9 ottobre tutti i mercoledì dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV