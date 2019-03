Britannia è stata tra le ultime grandi rivelazioni del piccolo schermo, infatti la serie TV è riuscita a far breccia nel cuore del pubblico ottenendo anche un ottimo riscontro da parte della critica. A rendere il tutto ancora più avvincente, una trama che non lascia tempo di pensare allo spettatore che viene riportato nel 43 d.C. per rivivere eventi, intrighi e rivelazioni di guerre che hanno fatto la storia: da un lato l’esercito dell’Impero romano, dall’altro le tribù celtiche e i Druidi della Britannia.

Dopo una lunga attesa, ci stiamo avvicinando sempre di più alla seconda attesissima stagione, infatti pochissimi giorni fa sono state pubblicate le prime foto ufficiali.

Cameron Roach: “visione unica di Jez”

Cameron Roach di Sky si è pronunciato in merito alla serie e al lavoro del creatore Jez Butterworth: "La prima stagione di Britannia ha dato sfogo alla visione unica di Jez. La serie è il racconto di conflitti di differenti religioni, famiglie messe a dura prova, uomini mistici e regine terribili, il tutto raccontato con humour, cuore, dramma epico e violenza. Su Sky le serie drama trovano i loro punti di forza nell’inaspettato, nel viscerale e nel memorabile, sta tutto nel raccontare storie in un modo che non troverai da nessun’altra parte. Ecco perché siamo lieti di poter lavorare con Jez e con il team di produzione per il nuovo capitolo”.

Britannia 2: tutto pronto per il debutto

Prossimamente farà il suo debutto la seconda attesissima stagione di Britannia, la serie TV ci riporterà indietro di circa 2000 anni fa per farci rivivere nuove emozionanti avventure. La conferma di questa seconda stagione è arrivata al termine dei primi nove episodi e secondo alcune indiscrezioni, le riprese si sarebbero già concluse, infatti il loro inizio è avvenuto nei primi mesi del 2018.

Al momento non ci sono altre informazioni riguardanti la trama o i personaggi, non sappiamo se vedremo nuovi innesti narrativi e se assisteremo all’arrivo o alla scomparsa di figure importanti, quindi non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire tutte le informazioni

Britannia: il cast della prima stagione

Il cast della prima stagione di Britannia ha potuto contare su alcuni dei più amati protagonisti delle serie televisive, abbiamo trovato infatti David Morrissey, Kelly Reilly, Zoë Wanamaker e Stanley Weber. Chi rivedremo nella seconda stagione? Tra poco potremo scoprire tutto.