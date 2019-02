Dexter, stagione 3, episodio 1: Our Father

Dopo gli eventi del finale della seconda stagione, ora la vita sorride a Dexter. La sua relazione con Rita va a gonfie vele, e anche il suo rapporto con Astor e Cody migliora di giorno in giorno. Anche sul versante "professionale" - dove per "professione" si intende quella di eliminatore di brutte persone che meritano di morire - tutto procede per il meglio: d'altronde, seguendo il Codice di Harry non potrebbe essere altrimenti. La prossima vittima è un certo Freebo, uno spacciatore. Qualcosa durante la caccia, però, non va come previsto. In casa di Freebo, infatti, c'è qualcun altro. E questo qualcun altro alla fine ha la peggio. Peccato che questo qualcun altro sia il fratello minore di un Procuratore Distrettuale, un certo Miguel Prado. Per Dexter è un doppio problema: da un lato perché ha ucciso qualcuno fuori dalle regole del Codice, dall'altro perché quel qualcuno non era un nessuno. Come se non bastasse, Batista, appena promosso a sergente, mette Debra a capo delle indagini. Solo che Debra non è in grado di tenere la bocca chiusa neanche quando le converrebbe. Alla squadra si unisce un nuovo membro, Joey Quinn, una testa calda. Sarà in grado di giocare secondo le regole, o sarà solo una fonte di problemi? Intanto, Rita sente qualcosa di diverso...sarà forse incinta?