Dexter 2, episodi 9 e 10: Resistere è inutile

Penultimo appuntamento su sky Atlantic con la seconda stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo, interpretato da Michael C. Hall. Dexter trova il modo per tenere sotto controllo Doakes, ma l'FBI è sulle tracce del sergente. LaGuerta, però, è sicura della sua innocenza, e tenta di scagionarlo. Rita ha finalmente preso una decisione. Un ignaro Batista continua a flirtare con Lila senza sapere di essere usato. Debra si rende conto che, a indagine chiusa, Frank se ne andrà da Miami. Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda giovedì 14 febbraio alle 21.15

Dexter, stagione 2, episodio 9: Resistance Is Futile Sorvegliato dagli agenti federali, Dexter non riesce a liberarsi dei resti della sua ultima vittima, il che, ovviamente, è un problema nel problema. Intanto, come se non bastasse, Doakes, in possesso dei vetrini, chiede aiuto a un vecchio amico ad Haiti per avere la conferma che su quelle tavolette di vetro ci sia il sangue delle vittime del Macellaio. Le cose si mettono di male in peggio. Dexter chiede scusa a Rita e le dice che Lila è stata uno dei peggiori errori della sua vita. Rita sembra credergli e sembra disposta a mettere da parte quanto successo...Lila, però, no, non è disposta a rinunciare a lui. Peggio: se non potrà averlo lei, allora non lo avrà nessuno. Quando si accorge che i suoi trofei non ci sono più, Dex è sicuro di avere i minuti contati. Lundy e i suoi uomini, però, non hanno ancora messo insieme i pezzi correttamente. Hanno un sospettato...ma quel sospettato non è Mr. Morgan. Debra e Frank si lasciano andare alla passione.

Dexter, stagione 2, episodio 10: There's Something About Harry

Con Doakes temporaneamente fuori dai giochi, Dexter ha tempo per preparare le sue prossime mosse. La "convivenza forzata" con l'agguerrito sergente, però, lo costringe a ripensare ad alcuni fatti del suo passato, in particolare al rapporto con suo padre. Per non parlare delle circostanze riguardanti la sua morte: cos'è successo veramente a Harry? Perché lo ha cresciuto in quel modo? L'FBI intanto è alla ricerca di Doakes, ma LaGuerta è sicura della sua innonceza. Il Macellaio della Baia di Miami non è lui, ma c'è bisogno di raccogliere delle prove che possano scagionarlo. Rita ha finalmente preso una decisione: vuole ancora Dexter nella sua vita. Batista continua a flirtare con Lila, ignaro del fatto che la donna lo sta usando per i suoi scopi. Debra deve prendere atto del fatto che con la chiusura delle indagini Frank se ne andrà.