Dexter 2, episodi 5 e 6: Il Difensore Oscuro

Nuovo appuntamento su sky Atlantic la seconda stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo, interpretato da Michael C. Hall. Dexter scopre che uno degli uomini responsabili della morte di sua madre è ancora vivo, e su consiglio di Lila, sempre più influente, decide di affrontare il suo passato una volta per tutte. Debra è in crisi: il trauma causatole da Rudy le rende impossibile fidarsi veramente di qualcuno. Gail, la madre di Rita, è sicura che Dexter stia nascondendo qualcosa, e anche Doakes sente che i conti non tornano... Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda giovedì 31 gennaio alle 21.15

Dexter, stagione 2, episodio 5: The Dark Defender Su consiglio di Lila, Dexter accetta di affrontare il suo passato. Quando scopre che uno degli uomini responsabili della morte di sua madre, Santos Jimenez, è ancora vivo, e che addirittura possiede un locale e fa una bella vita, decide di affrontare di petto la cosa. Ovviamente, però, lo farà a modo suo. Deborah ha un furioso litigio con Gabriel: dopo il trauma subìto a causa di Rudy, la sorella di Dexter non riesce più a fidarsi veramente di nessuno. La madre di Rita sente che nel compagno di sua figlia c'è qualcosa che non va, e le suggerisce di allontanarsi da lui. Rita non è d'accordo, ma Gail si fida ciecamente del suo "sesto senso". Le indagini sul Macellaio proseguono: la task force finalmente ha ristretto il campo d'azione, e di conseguenza sono stati identificati tre porti che potrebbero ospitare l'imbarcazione del killer. A Dexter non resta altro che ripulire minuziosamente la sua barca utilizzando le sue conoscenze tecniche. Quello che non sa, però, è che qualcuno lo sta osservando di nascosto. E che quel qualcuno non è necessariamente Doakes...

Dexter, stagione 2, episodio 6: Dex, Lies, and Videotape

La polizia giunge alla conclusione che in giro per Miami c'è in azione un killer che copia le mosse del Macellaio, e Detxter decide di approfittarne per intorbidire le acque e per poter agire relativamente indisturbato. La cattiva notizia, però, è che l'FBI avrà il pieno controllo del caso del Macellaio finché questo nuovo assassino non verrà catturato. Gail suggerisce a Rita di organizzare una cena con Dexter e con Lila. Tutto sembra andare bene fino a quando la donna non si lascia sfuggire certi dettagli sulla loro recente "missione" fuoriporta. Rita non la prende bene, e, stufa delle bugie di Dexter, lo mette alla porta. Lila approfitta della situazione per insinuarsi ancora di più nella mente e nella vita del suo protetto. Come se tutto ciò non bastasse, Dexter scopre che sua madre era un'informatrice di Harry e che c'è un filmato che lo ritrae intento a pulire minuziosamente e scrupolosamente la sua barca... Ciliegina sulla torta: parlando con Debra, Doakes capisce che la storia della dipendenza non è nient'altro che quello, una storia. Cosa sta nascondendo Dexter?