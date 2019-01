Ultimo appuntamento con la prima stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo, interpretato da Michael C. Hall. Il cerchio si stringe attorno al Killer del Camion Frigo, ma anche attorno a Dexter: Doakes, infatti, è sicuro che tra lui e l'assassino che sta terrorizzando Miami ci sia un collegamento. E ha ragione da vendere. Non perdere l'undicesimo e il dodicesimo episodio, in onda giovedì 10 gennaio alle 21.15

Dexter, stagione 1, episodio 11: Truth Be Told Il Natale si avvicina, ma oltre a Babbo Natale c'è qualcun altro decisamente operativo. Il Killer del Camion Frigo infatti ha colpito ancora. A finire nel mirino dell'assassino questa volta è una prostituta con un braccio finto...una protesi. Dexter viene chiamato sulla scena del crimine e finalmente, durante le indagini, nel suo cervello si accende la proverbiale lampadina: lui e il Killer sono in qualche modo collegati. E questo collegamento arriva da lontano, da un caso datato 1973. Un caso su cui ha indagato Harry Morgan. Il caso relativo alla morte della madre biologica di Dexter. Bisogna però fare attenzione e tenere alta la guardia: Doakes infatti comincia a essere un po' troppo sospettoso. LaGuerta viene incolpata da Matthews per la mancata cattura dell'assassino. La punizione è esemplare: la sostituzione immediata. Rudy chiede a Debra di sposarlo. Batista riceve una visita decisamente inaspettata mentre è in ospedale. Rita decide di portare Astor e Cody da Paul, di nuovo dietro le sbarre.

Dexter, stagione 1, episodio 12: Born Free - Finale di stagione

Doakes e LaGuerta cominciano ad avere dei sospetti su Rudy: e se fosse lui il Killer del Camion Frigo? Se fosse lui sarebbe un problema, soprattutto per Debra... Dexter trova una foto del container dove venne brutalmente uccisa sua madre quando lui era ancora in fasce. La sostituta di LaGuerta, Lt. Esme Pascal, prende le redini delle indagini, ma è evidente che il suo obiettivo è solo un avanzamento di carriera. Doakes continua ad avere forti sospetti su Dexter e decide di pedinarlo. Paul rivela a Rita che è stato Dexter a incastrarlo e a farlo finire di nuovo in carcere. Perché Rudy si è fatto vivo proprio adesso? E perché con queste modalità? Tra lui e Dexter c'è un legame, un legame di sangue. Un legame che finirà col sangue...