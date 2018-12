Sky Atlantic presenta Carcereiros - Dietro le sbarre , il nuovo fenomeno televisivo brasiliano prodotto da Globo e premiato al MIP Drama di Cannes che racconta in modo diretto e crudo come scorrono i giorni all'interno di una delle più grandi prigioni del paese. Un prison drama che non fa sconti a nessuno, dove sia i detenuti sia le guardie carcerarie sono prigionieri del sistema. Carcereiros - Dietro le sbarre andrà in onda a partire da martedì 11 dicembre alle 22.15, subito dopo Escape at Dannemora (disponibile anche su Sky On Demand)

“Moderna, innovativa: molto più di un crudo thriller televisivo”, l’ha definito Variety. Dall’11 dicembre arriva su Sky Atlantic il nuovo fenomeno televisivo brasiliano Carcereiros – dietro le sbarre, un prison-drama in 15 puntate prodotte da Globo (già dietro al successo di Under Pressure – Pronto Soccorso) sulla dura realtà delle carceri brasiliane e le difficoltà quotidiane che rischiano di distruggere le vite, non solo dei detenuti, ma anche delle guardie carcerarie. Carcereiros, dall’11 dicembre su Sky Atlantic dalle 22.15, sarà ovviamente disponibile anche su Sky On Demand.

Vincitore del Grand Jury’s Full Episodes Prize ai MIP Drama Screenings 2017 di Cannes, e già confermato per una seconda stagione, il prison-drama è stato interamente girato all’interno di un vero penitenziario - il Votorantim Women's Penitentiary, nei mesi precedenti alla sua inaugurazione - e testimonia le drammatiche storie personali delle guardie carcerarie.

Adriano – Rodrigo Lombardi - è un uomo che ha scelto di lavorare come secondino per seguire le orme del padre. Nella sua vita ha avuto una formazione che influenza nettamente tutti i suoi comportamenti: dottore in Storia e – al contrario di molti colleghi - contrario all’uso della violenza, cerca di gestire le minacce e i conflitti con i detenuti utilizzando il dialogo come unica arma. Le difficoltà della sua vita quotidiana, però, non si fermano usciti dai cancelli del carcere. Trovare un equilibrio – quello che prova ogni giorno a mantenere con i detenuti - è complicato anche nei suoi rapporti con la famiglia, passata attraverso vicende burrascose e profondamente insoddisfatta della sua scelta professionale.

Suo padre Tiberio - Othon Bastos, - che mostra i primi segni di demenza senile, rifiuta con rabbia l’aiuto del figlio. La figlia Livia - Giovanna Rispoli – è un’adolescente tormentata dal ricordo di sua madre, scomparsa misteriosamente quindici anni prima. Janaína - Mariana Nunes - la seconda moglie di Adriano, è ossessionata dalla maternità e costantemente in ansia per i pericoli insiti nel lavoro del marito. Questa fragile stabilità familiare crollerà come un castello di carte quando le vicende carcerarie entreranno nella loro vita, non senza preavviso, per dimostrare che anche chi vive fuori dal carcere può ritrovarsi privo della sua libertà.

La serie, liberamente ispirata al romanzo Carcereiros di Dráuzio Varella, è creata da Marçal Aquino, Fernando Bonassi e Dennison Ramalho e prodotta da Globo, in collaborazione con Gullane Filmes.