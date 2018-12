Ultimo appuntamento con Succession , il divertente e provocatorio dramedy HBO prodotto dal premio Oscar® per La grande scommessa Adam McKay e da Will Ferrell. La lotta per la successione è a dir poco spiegata: chi prenderà le redini della Waystar? Logan, Kendall, Shiv e gli altri sono sul piede di guerra, ma non potrà che esserci un solo vincitore. Niente paura però: Succession è stata infatti rinnvoata per una seconda stagione! Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda martedì 27 novembre alle 21.15

Succession, stagione 1, episodio 9 La famiglia Roy al completo si ritrova in un castello, location decisamente pittoresca e di classe, in vista del matrimonio di Shiv e Tom. D'altronde un evento del genere ha bisogno di un setting di tutto rispetto. I "ragazzi" raggiungono Caroline, la loro madre, che, come Logan, ha sempre un commento pungente, per non dire caustico, in serbo. Il grande evento ha inizio, gli ospiti si riuniscono e chiacchierano, e Kendall scopre il piano che Stewy e Sandy per prendere il controllo definitivo della Waystar prendendo di sorpresa Logan.

Succession, stagione 1, episodio 10 - Finale di stagione

Il matrimonio di Shiv e Tom è stato una festa con la effe maiuscola, e il giorno dopo le conseguenze dei bagordi si fanno sentire. Ma non c'è tempo per abbassare la guardia: Logan e il suo team devono muoversi in fretta se vogliono evitare che la Waystar finisca nelle mani sbagliate. Kendall riesce a trovare il modo di tirarsi fuori da questo casino appena prima che la situazione comincia a degenerare. Tom e Shiv hanno la loro prima discussione da marito e moglie quando devono decidere come comportarsi con un invitato decisamente non gradito e non atteso.