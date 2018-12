"Who Is America?", episodio 4: chi ha paura della pornografia e delle armi?

Nuovo appuntamento con Who Is America? , la nuova creatura di Sacha Baron Cohen, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic. Dalle grottesche lezioni di Erran Morad, il massimo esperto mondiale di lotta al terrorismo islamico, ai surreali unboxing di OMGWhizzBoyOMG!, che parla di controllo delle armi mentre si emoziona per dei giochini, passando per le "brillanti" idee di Gio Monaldo e per le provocazioni del Dr. Nira Cain-N'Degeocello, Sacha Baron Cohen continua a portare scompiglio con la sua satira sull'America contemporanea. Non perdere il quarto episodio, in onda lunedì 5 novembre alle 23.15, subito dopo The Deuce 2