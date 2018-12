Under Pressure - Pronto soccorso, episodi 1 e 2: le anticipazioni

Rio de Janeiro, Brasile. In un Pronto Soccorso assolutamente caotico dove manca sempre qualcosa, un team di dottori lotta ogni giorno tra le difficoltà sul lavoro, i problemi dei pazienti, e i propri problemi personali. Ogni giorno è una sfida, e ogni giorno la lotta è contro l'impossibile. E' una lotta a cui nessuno però può o deve sottrarsi, perché in ballo ci sono delle vite. Arriva su Sky Atlantic il medical drama brasiliano Under Pressure - Pronto soccorso: l'appuntamento con i primi due episodi è per mercoledì 3 ottobre alle 21.15

Under Pressure - Pronto soccorso, episodio 1 Evandro, capo chirurgo in un caotico e affollato Pronto Soccorso di un ospedale disastrato di Rio de Janeiro, fa di tutto per salvare la vita a una donna incinta che è stata investita da una macchina. Tenta di salvarli entrambi, ma mancano i mezzi, e la sfida che ha di fronte è a dir poco impossibile. In un posto dove la vita e la morte si scontrano ogni giorno, la vita di medici e infermieri è come la vita dei soldati in trincea. Si vincono alcune battaglie, ma se ne perdono altre, e sono queste a lasciare dei segni indelebili. Evandro lo sa bene: un anno prima, infatti, sua moglie Madalena è morta proprio in sala operatoria. E' morta a causa sua. Mentre Evandro rivive il suo trauma, Carolina, chirurgo vascolare, ha a che fare con un ragazzino che sta rischiando di strozzarsi con una gomma da masticare. O meglio, con quella che dovrebbe essere una gomma da masticare, ma che in realtà è qualcosa di molto peggio. Tra questi e altri casi, la vita in Pronto Soccorso non è mai noiosa, speciamente se a scontrarsi non sono "solo" la vita e la morte, ma anche due persone come Evandro e Carolina, che sono l'uno l'opposto dell'altra. Lui cinico, distaccato, e ossessionato, lei comprensiva, aperta agli altri, e con una fede incrollabile. Gli opposti, però, non si scontrano soltanto: a volte, infatti, si attraggono...

Under Pressure - Pronto soccorso, episodio 2

Evandro e il suo team si trovano a operare al cervello una presentatrice radiofonica. La donna ha sviluppato un tumore che dev'essere rimosso, ma c'è un ma: l'operazione potrebbe cambiare per sempre la sua voce. Il capo chirurgo vorrebbe operare subito, ma la paziente ovviamente ha dei dubbi: la sua voce è la sua vita. C'è bisogno di un segno, un segno divino...e questo segno alla fine arriva. Solo che è meno divino del previsto! In Pronto Soccorso arrivano un uomo di nome Valter e sua figlia Michele, misteriosamente svenuta. Carolina interviene e riesce a salvare la ragazza, ma ha la sensazione che qualcosa non quadri... Samuel tenta di far firmare a Evandro delle carte per l'acquisto di un tomografo, ma i conti non tornano. Evandro e Carolina si aprono l'uno con l'altra, e parlano delle loro tragedie passate, e delle cicatrici del presente.