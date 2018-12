A Milano lunedì 17 settembre è il Series Day: gli appuntamenti da non perdere

Un'intera giornata dedicata alle serie tv e al loro linguaggio: lunedì 17 settembre a Milano, presso lo spazio Anteo Palazzo del Cinema e in collaborazione con Sky Atlantic, avrà luogo dalle 13 alle 21 la manifestazione Series Day - Parliamo di cose serie . Tra anteprime (Sharp Objects, Save Me, The Deuce 2, Insecure 2, Under Pressure ), panel, masterclass e altri imperdibili eventi, l'occasione è ghiotta per gli amanti della serialità televiva. Tra gli ospiti, Cristina Donadio (l'indimenticabile Scianel di Gomorra ), Elena Lietti (tra i protagonisti della serie Il Miracolo ), Niccolò Ammaniti (creatore e regista de Il Miracolo ). Continua a leggere e scopri di più

Amanti della serialità televisiva, se lunedì 17 settembre vi trovate a Milano, c'è un evento fatto apposta per voi: dalle 13 alle 21, presso lo spazio Anteo Palazzo del Cinema e in collaborazione con Sky Atlantic, avrà infatti luogo la manifestazione Series Day - Parliamo di cose serie. Ma di cosa si tratta esattamente?

Come riportato sul sito ufficiale:

Nella cornice della prima edizione di Milano Movie Week, il 17 settembre 2018 «Series day | Parliamo di cose serie» e’ una giornata che, prima in italia, offre la “casa” di milano al mondo delle serie tv con un’impronta particolare: la tematizzazione che, per questo esordio, è stata scelta “al femminile”.

«Series day | Parliamo di cose serie» esplora la serialità televisiva, grazie a proiezioni in anteprima di nuove serie e nuove stagioni, dibattiti, conversazioni con i protagonisti, incontri con addetti ai lavori, masterclass e “assaggi” dai backstage delle produzioni. un appuntamento con il pubblico per approfondire e lasciarsi coinvolgere.

«Series day | Parliamo di cose serie» è un assaggio di una più ampia manifestazione in calendario nel 2019.

Per l’edizione pilota, «Series day | Parliamo di cose serie» mette a tema l’universo femminile, guardato e affrontato attraverso la lente d’ingrandimento delle serie tv, linguaggio che forse più di ogni altro oggi dà spazio e forma ai contenuti di cui tantissime donne sono creatrici, protagoniste, portatrici: la ricerca d’identità e status in continua evoluzione, la costruzione di relazioni paritarie e la lotta contro discriminazioni di genere, l’affronto di mille aspettative diverse da parte di compagni, colleghi, mariti, figli, padri….

I titoli proposti in anteprima - “Sharp Objects”, “Insecure”, “Save Me”, “The Deuce”, “Under Pressure" - aprono a temi universali e di stretta attualità con toni di voce e registri differenti: la drammaticità di rapporti tra madri e figlie si alterna così all’ironia della ricerca del partner ideale; la leggerezza di conversazioni tra amiche convive con la durezza di maltrattamenti e violenze; bellezza, fascino e seduzione si specchiano in gelosie, rivalità e abusi.

Qui trovate il programma ufficiale della giornata, programma molto, molto ricco.

Per quanto riguarda le anteprime - tutte serie in onda nelle prossime settimane su Sky Atlantic -, si parte con quella di Save Me (episodio 1) alle 13.00, a cui seguono quella di Insecure 2 alle 15.00 (episodio 1), The Deuce 2 alle 17.00 (episodio 1), Under Pressure alle 19.00 (episodio 1), e Sharp Objects alle 21.00 (episodio 1).

Per quanto riguarda panel e masterclass, ecco l'elenco:

- alle 14.00 ci sarà "Il potere della voce", incontro con le doppiatrici Fiamma Izzo (Jennifer Beals in Flashdance, Molly Ringwald in The Breakfast Club, Andrea Barbieri in La donna del mistero, Puffetta nei film I Puffi e I Puffi 2) e Giuppy Izzo (Lara Flynn Boyle in Twin Peaks, Lauren Graham in Girmore Girls e Parenthood, Ellen Pompeo in Grey's Anatomy, e spesso voce di Halle Berry, Rachel Weisz e Renée Zellweger al cinema), voci storiche e inconfondibili del doppiaggio italiano;

- alle 16.00 ci sarà "Scrivere delle donne", incontro con Maddalena Ravagli (sceneggiatrice di Gomorra), Leonardo Fasoli (story editor di Gomorra) e Cristina Donadio (la mitica e indimenticabile Scianel di Gomorra);

- alle 18 ci sarà "Un autunno che parla alle donne", conversazione sulle serie in arrivo su Sky Atlantic con Antonio Visca, direttore del canale;

- alle 20 ci sarà "Immaginare e scrivere serie", incontro con Niccolò Ammaniti (creatore, sceneggiatore e regista della serie Il Miracolo) e Elena Lietti (attrice, vista ne Il Miracolo nel ruolo di Sole), che racconteranno cosa significa scrivere una serie tv e come ci si immerge nell'interpretazione di un personaggio.