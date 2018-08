Power 5, al via la nuova stagione, su Sky Atlantic dal 13 agosto

Neanche il tempo di riprendersi dallo shock del precedente season finale, che già siamo alle battute di partenza: dal 13 agosto, tutti i lunedì alle 21.15 andranno in onda in prima visione tv su Sky Atlantic i nuovissimi episodi della quinta stagione di Power.

E siccome l’apprezzamento per la serie tv che narra delle imprese del proprietario di nightclub e narcotrafficante Ghost St. Patrick, interpretato da Omari Hardwick, non accenna a diminuire, già è arrivata un’altra buona notizia: la sesta stagione ha avuto il via libera e le avventure dei nostri beniamini continueranno nel 2019.



Uno shock, come detto. In pochi, al termine della quarta stagione, si sarebbero aspettati – SPOILER IN ARRIVO! – la morte della figlia di Ghost e Tasha (Naturi Naughton), Raina (Donshea Hopkins). Come è lecito aspettarsi, il tragico evento avrà conseguenze su tutta la nuova stagione, con Ghost senza dubbio impegnato a meditare vendetta. E, da quanto ha lasciato intendere il creatore dello show Courtney A. Kemp, Ghost, Tommy (Joseph Sikora) e Kanan (50 Cent) cercheranno un modo per sistemare il loro comune nemico Dre.



E non è tutto. Naturi Naughton ha già anticipato ai fan che anche in questa nuova stagione vedremo colpi di scena mozzafiato come quello già citato in cui la figlia del personaggio da lei interpretato perde la vita. Insomma, tutto può succedere, è il caso di dirlo, nei nuovi episodi di Power in onda su Sky Atlantic. Buona visione!