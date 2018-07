I Kennedy, episodi 3 e 4: la dura verità

Nuovo appuntamento con la miniserie I Kennedy. Oltre a JFK, Jackie, Bobby e al resto della famiglia, c'è un altro protagonista: la Storia. E la Storia si fa prepotentemente notare, dapprima con l'invasione alla Baia dei Porci, e poi con la costruzione del Muro di Berlino. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda su Sky Atlantic martedì 24 luglio alle 21.15

I Kennedy, episodio 3 JFK vince le elezioni e diventa il 35mo Presidente degli Stati Uniti d'America, ma l'influenza di suo padre è ancora fortissima, e alla fine Jack, su sua richiesta, decide di nominare suo fratello Robert Procuratore generale degli Stati Uniti (ruolo che corrisponde più o meno al nostro Ministro della Giustizia). Intanto, John Edgar Hoover, direttore dell'FBI, è furioso, e non avrà pace fino a quando non avrà le prove fotografiche di uno scandalo tanto spiacevole quanto pericoloso: JFK sta tradendo la moglie con una ragazza squillo connessa a un avversario politico. Arriviamo poi al colossale fallimento dell'invasione della Baia dei Porci (17-19 aprile 1961). Jack si lascia convincere dalla CIA a invadere Cuba per tentare di far cadere il regime di Fidel Castro, ma lo sbarco di un gruppo di esuli cubani e di mercenari addestrati dalla CIA, previsto per l'appunto nella tristemente famosa Baia dei Porci, è un disastro. Un disastro che rischia di minare seriamente la credibilià di JFK. Su consiglio di Bobby, Jack ammette pubblicamente, dal vivo in televisione, di aver commesso un gigantesco errore, e questo suo gesto di (finta) umiltà sembra risollevare la situazione. Gli americani dunque amano ancora il loro presidente...ma quanti altri passi falsi saranno disposti a perdonargli? Dov'è il limite?

I Kennedy, episodio 4

Durante la campagna per le elezioni presidenziali, Joe ha chiesto l'aiuto e il supporto del boss della mafia di Chicago Sam Giancana, e, come sempre accade in questi casi, prima o poi i nodi vengono al pettine. A fare da "mediatore" è stato il famoso cantante Frank Sinatra, ma il problema è che Sinatra ha lasciato intendere a Giancana che la vittoria di Jack sarebbe stata un bene per la criminalità organizzata. Sì, insomma, a Giancana è stato fatto intendere che JFK avrebbe chiuso un occhio riguardo certe questioni. Peccato che le cose non stiano esattamente così. Bobby, infatti, ha intenzione di sostenere la guerra dell'FBI contro la criminalità organizzata. Joe è costretto ad allontanarsi dalla Casa Bianca e a fare un passo indietro quando cominciano a salire in superficie alcune prove che lo legano ad alcuni boss: bisogna evitare lo scandalo a qualsiasi costo. il 13 agosto del 1961, gli abitanti di Berlino si svegliano e trovano il tristemente famoso furo. La città è stata divisa in due zone: si tratta di una cosa gravissima. JFK, però, non dà ascolto a chi vorrebbe spingere l'America verso una nuova guerra, ma un altro tipo di guerra ha inizio: la Guerra Fredda. Jack e Jackie sono estremamente popolari, ma, a causa del troppo lavoro, i loro fisici iniziano a dare segni di cedimento. I coniugi Kennedy chiedono dunque aiuto al Dr. Max Jacobson, che amministra loro delle iniezioni alquanto sospette...