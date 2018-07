The Generi: tra Supereroi e Quiz

Terzo appuntamento con Gianfelice Spagnagatti , il protagonista di The Generi , la surreale serie tv creata da Maccio Capatonda per Sky. Finalmente Gianfelice realizza il suo sogno: essere il protagonista di un film di supereroi! Poi, però, sarà la volta di una sfida difficilissima: il quiz. Nello specifico, un quiz su sé stesso e sulle scelte fatte finora... Non perdere il quinto e il sesto episodio di The Generi, in onda su Sky Atlantic lunedì 16 luglio alle 22.15, subito dopo il secondo episodio di Patrick Melrose - Guarda i video di The Generi

The Generi, episodio 3: SUPEREROI Gianfelice riesce finalmente a vivere il suo sogno: essere il protagonista di un film di supereroi. Il nemico è il malvagio Mister Male, super cattivo con un piano per piegare gli umani al suo volere e poter prendere possesso del mondo intero. Ma le cose non vanno come previsto, per Gianfelice, che scopre suo malgrado di avere dei poteri davvero esigui. L’unica speranza che ha è trovare altri ipoeroi come lui.

The Generi, episodio 6: QUIZ

In questa puntata Gianfelice sarà, per la prima volta dall’inizio di questo viaggio, se stesso. Ma sarà la situazione a essere molto confusa. Uno strano gioco a premi illustrerà i progressi fatti da Gianfelice, lo interrogherà sulle scelte prese finora e scaverà a fondo nelle sue emozioni, fino a fargli capire di cosa ha veramente bisogno per tornare alla sua vita.