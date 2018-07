Damages 2: esseri umani, maiali, e altri animali

Nuovo appuntamento con la seconda stagione di Damages , la serie legal thriller con protagoniste Glenn Close nei panni della diabolica Patty Hewes e Rose Byrne nei panni della sua "allieva" Ellen Parsons. Le cose si mettono male per Daniel Purcell, ma Patty non sembra intenzionata ad aiutarlo: cosa c'è veramente sotto? L'FBI chiede a Ellen di allentare un po' la presa: il rischio di essere scoperti e di mandare all'aria l'intera operazione è troppo grande per essere anche solo sfiorato. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda venerdì 13 luglio alle 23.25, subito dopo Band of Brothers - Fratelli al fronte

Damages 2, episodio 3 Ellen comincia a raccogliere informazioni su Daniel Purcell e sui suoi rapporti con Patty nonostante gli agenti dell'FBI le abbiano chiaramente detto di allentare un po' la presa per non insospettirla e mandare all'aria l'intera indagine. Ellen scopre così che Purcell è stato chiamato a testimoniare almeno in due occasioni svariati anni fa per dei casi piuttosto importanti, e che Patty l'ha distrutto durante le sue deposizioni, in particolare durante l'ultima. Ma se i due in realtà fossero stati d'accordo? In realtà Patty e Daniel si conoscono da molto più tempo, e il loro rapporto va ben al di là di quanto visto in tribunale. Mentre Patty decide di non proseguire con un caso delicato, Daniel tenta di lasciare il paese, ma viene fermato e arrestato dalla polizia. Qualcuno è entrato in possesso dell'anello di rubini della moglie di Daniel...di chi si tratta? Chi l'ha uccisa, e perché?