ZeroZeroZero: in corso le riprese della nuova serie targata Saviano e Sollima

Sono ufficialmente in corso le riprese di ZeroZeroZero , la nuova attesissima serie originale prodotta da Cattleya per Sky, CANAL+ e Amazon, per la regia di STEFANO SOLLIMA . ZeroZeroZero è tratta dal best seller omonimo di ROBERTO SAVIANO . Nel cast ANDREA RISEBOROUGH, DANE DEHAAN, HAROLD TORRES e GABRIEL BYRNE: continua a leggere e scopri di più

Milano 20 Aprile, 2018. Tre continenti, sei paesi, sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e oltre 8 mesi di riprese per ZeroZeroZero, la nuova attesissima serie originale prodotta da Cattleya per Sky, Canal+ e Amazon, che ha da poco battuto il suo primo ciak.

Dopo il grandissimo successo di Gomorra - La Serie, Stefano Sollima torna a dirigere la trasposizione televisiva di un bestseller di Roberto Saviano, l’acclamato romanzo inchiesta sui traffici internazionali di cocaina e le conseguenze economiche e politiche da essi determinate su scala mondiale.

ZeroZeroZero racconterà sistemi criminali e familiari diversi tra loro, ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina.

Dopo una prima fase di riprese americane, incentrate a New Orleans, la produzione di ZeroZeroZero si sposta in Messico, in attesa di proseguire poi in Italia e in Africa.

La serie, in otto episodi, vanta un cast di interpreti internazionali, con protagonisti Andrea Riseborough (Morto Stalin, se ne fa un altro, La battaglia dei sessi, Waco, W.E. Edward e Wallis: il mio Regno per una Donna), Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti, The amazing Spiderman 2, In treatment), Gabryel Byrne (In treatment, I Soliti Sospetti, Crocevia della morte), Harold Torres (González, Sin nombre, Northless), Giuseppe De Domenico (Euphoria) e Francesco Colella (Made in Italy, Piuma) e Tcheky Karyo (Nikita, L’orso, Belle & Sebastien, Il patriota).

La serie è sviluppata dallo stesso team creativo di Gomorra - La Serie: Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Roberto Saviano e Stefano Sollima e scritta dallo stesso Fasoli con Mauricio Katz (The Bridge, Niño Santo). Max Hurwitz (Hell on Wheels, Manhunt: Unabomber), Stefano Sollima e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura.

Ad affiancare Stefano Sollima alla regia Pablo Trapero (Mondo grua, The clan), Janus Metz (Borg McEnroe, True Detective).

Stefano Sollima ha dichiarato : «Il mercato, la produzione, i consumi, i modi di vivere e i modi di pensare, tutto è connesso in un mondo globale dove un flusso continuo di scambi commerciali porta ogni giorno milioni di merci a milioni di persone. Con "ZeroZeroZero" racconteremo i percorsi di una sola di queste merci, forse la più universalmente diffusa, la più trasversalmente consumata, sicuramente la più redditizia. Seguiremo una nave portacontainer e il suo carico dal suo punto di partenza in Messico fino alla sua destinazione in Calabria, raccontando come il traffico di questa “merce" piuttosto speciale influenzi il mercato, l’economia mondiale e anche la nostra vita. Questa merce è la cocaina, il suo viaggio il nostro viaggio».

ZeroZeroZero è attesa al debutto nel 2019 su Sky non soltanto in Italia, ma anche nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su CANAL+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon negli USA, in Canada, America Latina e Spagna. Il distributore internazionale è STUDIOCANAL.