Dawson's Creek: 30 cose che (forse) ancora non sapevi sulla serie

Dal 25 aprile al 1 maggio rivedi il teen drama più amato di sempre e torna ai tuoi turbamenti adolescenziali: Dawson's Creek, tutte e 6 le stagioni complete, ti aspetta su Sky Atlantic +1 (canale 111) per la Dawson's Week . Intanto, scopri 30 cose che (forse) ancora non sapevi sulla serie: continua a leggere e scopri di più

In attesa di rivedere tutte le stagioni di Dawson's Creek su Sky Atlantic +1 dal 25 al primo maggio, ecco 30 cose che (forse) ancora non sapevi sulla serie e divertiti a scoprire quanto la vita privata dei protagonisti e degli autori fosse strettamente legata a quella dei personaggi!

1. Dopo che il produttore Paul Stupin lesse la sceneggiatura di Scream di Kevin Williamson, gli chiese se non avesse qualche idea per serie TV. Kevin Williamson pensò così a una serie basata su se stesso e sui suoi amici nel percorso dall’adolescenza all’età adulta.

2. Williamson dice che Dawson rappresenta se stesso da adolescente. Anche lui ha speso il suo tempo girando film da lui stesso ideati e idolatrando Steven Spielberg. Dawson’s Creek, invece, è un posto dove Williamson sarebbe stato solito trovarsi con i suoi amici.

3. Soprattutto per quanto riguarda le prime due stagioni, Williamson dice che tutti gli snodi fondamentali della trama prendono spunto direttamente dalla sua vita o da quelle degli altri sceneggiatori. Williamson ammette che la sua famiglia qualche volta si è sentita a disagio per quanto la trama della serie fosse così vicina alla realtà della loro vita.

4. Selma Blair era in corsa per il ruolo di Joey, ma Katie Holmes conquistò i creatori con una video-audizione realizzata a casa, con sua mamma che interpretava Dawson.

5. Holmes inizialmente rifiutò di recarsi a Los Angeles per incontrare i creatori perché era impegnata a recitare per lo spettacolo del suo liceo e non voleva deludere i suoi compagni. I creatori allora aspettarono due settimane in modo che lei portasse a termine l’impegno con la recita scolastica.

6. Joshua Jackson è stato “provinato” sia per il ruolo di Dawson che per quello di Pacey prima che i creatori convenissero che fosse più adatto per interpretare Pacey.

7. James Van Der Beek e Joshua Jackson hanno vissuto insieme durante le riprese della prima stagione mentre Katie Holmes e Jackson si sono frequentati. Holmes ne ha inoltre parlato come del suo “primo amore”.

8. L’acconciatura di Dawson nella prima stagione era ispirata a quella di Brad Pitt inThe Devil’s Own.

9. I creatori della serie hanno dovuto avere il permesso di Steven Spielberg per usare poster e brevi spezzoni dei suoi film nella serie tv. Spieberg stesso ha guardato la puntata pilota e ha dato la sua approvazione, ma ha chiesto che venisse eliminata la battuta in cui Dawson afferma che Jen gli ricorda la moglie di Spielberg, Kate Capshaw.

10. Il bacio tra Jack ed Ethan alla fine della terza stagione è stato il primo bacio romantico tra due personaggi maschili in prima serata.

11. Greg Berlanti, a quel tempo showrunner della serie, minacciò di andarsene se la rete non avesse permesso il bacio.

12. Il famoso pianto disperato di Dawson non era originariamente nella parte finale del copione della terza stagione. È stato esclusivamente frutto della creatività e del genio spontaneo di Van Der Beek.

13. Michelle Williams era inizialmente dispiaciuta per il poco tempo che le era stato assegnato in quella stagione rispetto a quello assegnato al principale triangolo amoroso tra Pacey, Dawson, e Joey. James Van Der Beek, però, la rassicurò dicendole che era una buona cosa, in quanto sarebbe stato più semplice prendere le distanze dal personaggio in futuro.

14. James Van Der Beek una volta ha incontrato Steven Spielberg a una partita di basket, e Spielberg gli ha detto: “Mi piacciono i poster sulla tua parete”.

15. James Van Der Beek ha comprato champagne per tutta la troup quando Dawson ha finalmente perso la verginità.

16. Per ogni anno di riprese, Joshua Jackson ha portato il cast e la troup a vedere una partita di hockey. Un anno è stato arrestato dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro con una guardia della security.

17. Williamson ha deciso di far morire qualcuno perché pensava che il lutto per la morte di uno dei loro migliori amici fosse l’unico aspetto legato al passaggio alla vita adulta che la serie non avesse ancora trattato. Ha scelto di far morire Jen perché si è sempre sentita una sorta di “outsider”.

18. Originariamente, il finale della serie era molto diverso: Dawson e Pacey ritornano amici ma Joey si stacca da entrambi e si trasferisce a Parigi, mentre una ancora viva Jen torna a New York.

19. Busy Philipps, che ha interpretato Audrey, doveva originariamente fare solo una comparsata ma quello che al tempo era il produttore esecutivo, Tom Kapinos, rimase così tanto colpito dal suo provino che decise di assegnarle un ruolo vero e proprio per quando la gang sarebbe andata al college.

20. Secondo l’autrice Dana Baratta, James Van Der Beek e Joshua Jackson non sarebbero andati d’accordo durante le riprese della terza stagione, quindi gli autori evitarono di farli comparire nelle stesse scene – cosa che ha aiutato molto la storyline di Pacey e Dawson.

21. John Wesley Shipp, che ha interpretato Mitch Leery, ha voluto abbandonare la serie perché credeva che i personaggi adulti non stessero sviluppando storyline abbastanza interessanti, così ha accettato che il suo personaggio venisse eliminato. Tom Kapinos dice che rimpiange il modo in cui Mitch è stato eliminato, descrivendolo come un totale disastro.

22. La storyline che riguarda Jack nella seconda stagione è basata sull’esperienza dello stesso Greg Berlanti alla scuola superiore, persino il componimento che Jack legge in classe.

23. Kevin Williamson ha lasciato la serie dopo la seconda stagione per creare la serie Wasteland, che però è stata cancellata dopo una stagione.

24. Il nonno di Jen originariamente avrebbe dovuto svegliarsi e stare bene nella prima stagione, ma gli autori non trovarono un modo per includerlo nella storia e così decisero di farlo morire.

25. “Hand in My Pocket” di Alanis Morrisette doveva originariamente essere la colonna sonora, ma non si è riuscì ad avere i diritti.

26. Al tempo, lo studio non era convinto che James Van Der Beek andasse bene per il ruolo, ma Kevin Williamson ne era certo, e dichiarò: “Io ho scritto Dawson! Io sono Dawson! E lui è Dawson!”.

27. Il personaggio di Joey trae ispirazione dalla migliore amica di Williamson, Fanny. Anche a lei sarebbe piaciuto stare a casa di lui perché era più vicina all’acqua che alla strada e avrebbe dormito nella sua stanza di notte proprio come Joey fa con Dawson.

28. Kevin Williamson dice che non pensa che una riunione del cast originale potrebbe funzionare ma è aperto a nuove idee per un’altra generazione.

29. L’autore Tom Kapinos ha chiamato l’arco narrativo di Eve nella stagione 3 un “errore colossale”, e Kevin Williamson ha rivelato che si tratta di uno degli intrecci che gli è piaciuto di meno.

30. Joshua Jackson aveva l'abitudine di mostrare il "didietro" sul set per far ridere la troup e aiutarla a rilassarsi.