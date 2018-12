Il Racconto del Reale: i doc di Vice 5 tra armi da fuoco e fake news

Nuovo appuntamento per il ciclo Il Racconto del Reale : domenica 4 marzo alle 21.15 andranno in onda i documentari della quinta stagione di VICE Il futuro delle armi da fuoco, La Russia sfrutta il cambiamento climatico, Fake news e post-verità, Microbioma : continua a leggere e scopri di più

Nuovo appuntamento per il ciclo Il Racconto del Reale: domenica 4 marzo alle 21.15 andranno in onda i documentari della quinta stagione di VICE. Il futuro delle armi da fuoco L’industria delle armi da fuoco ha avuto, nell’ultimo decennio, una crescita senza precedenti. La paura di regolamentazioni da parte del governo ha portato a questa crescita, mentre il Presidente Obama ha ripetutamente cercato di far approvare una legge sul controllo delle armi in seguito a numerose sparatorie di massa. Adesso, con il panorama politico radicalmente cambiato, l’industria e coloro che promuovono l’uso delle armi stanno cercando nuovi modi per sviluppare i diritti dati dal secondo emendamento, con risultati spesso imprevedibili e sorprendenti. Vice dà un’occhiata più da vicino sul futuro delle armi da fuoco negli Stati uniti d’America. La Russia sfrutta il cambiamento climatico Il cambiamento climatico sta causando modificazioni catastrofiche al nostro pianeta, ma potrebbe essere una benedizione economica per la Russia. Mentre il ghiaccio dell’Artico si scioglie, il petrolio e le risorse minerarie diventano infatti più accessibili, nuove rotte di navigazione diventano percorribili, e la tundra siberiana ghiacciata potrebbe diventare coltivabile. Ecco perché il governo russo e la popolazione sembrerebbero accogliere favorevolmente le temperature più miti. E con l’America che si sta tirando fuori dall’Accordo di Parigi forse questa potrebbe essere una finestra sul nostro futuro.

Fake news e post-verità

Gli Stati Uniti d’America attualmente sono divisi in molteplici gruppi politici come mai era successo prima d’ora nella recente storia americana, e queste divisioni sono più visibili che mai all’interno dei media. Con il Presidente Trump che sta intraprendendo una guerra contro le testate giornalistiche tradizionali e con la nascita di siti estremisti che diffondono informazioni false, la fiducia nella stampa tradizionale è scesa al punto più basso di sempre (32%). Tra fake news e post-verità, qual è il futuro dell’informazione negli U.S.A.?

Microbioma

Potenti antibiotici e diffuse norme igieniche hanno esteso la durata media della vita degli abitanti del mondo industrializzato. Ma tutto questo ha avuto un costo. Il nostro microbioma, ossia i milioni di batteri che lavorano all’unisono nel nostro corpo per cercare di regolare il nostro sistema immunitario e la digestione, ha perso molti dei suoi batteri “amici” a causa del nostro stile di vita attuale e delle norme igieniche. Gli scienziati di tutto il mondo stanno quindi andando in cerca delle poche società pre-industrializzate rimaste per vedere cosa hanno perso i microbiomi industrializzati, e questa ricerca potrebbe portare a risultati in grado di cambiare il modo in cui si pensa ai germi. Il corrispondente di Vice Thomas Morton si dirige nella Repubblica Centrafricana per vedere come sta emergendo il campo della scienza del microbioma.