Ritorno al mondo di OZ: segui il sentiero dorato su Sky Atlantic

Appuntamento imperdibile per i fan de Il Mago di OZ: su sky Atlantic da martedì 2 a venerdì 6 gennaio alle 11.20 andrà in onda Ritorno al mondo di OZ (Tin Man, titolo originale), rivisitazione del 2007 in chiave contemporanea e steam punk della celebre storia portata al cinema nel 1939 da Victor Fleming. DG (Dorothy Gale) ha il volto di una giovane Zooey Deschanel, mentre i suoi compagni di viaggio, l'uomo di latta, il leone codardo e lo spaventapasseri, sono interpretati da Neal McDonough, Raoul Trujillo e Alan Cumming. Nei panni di Azkadellia, la strega cattiva dell'ovest, Kathleen Robertson.

Ritorno al mondo di OZ: la sinossi

Un potente tornado strappa DG alla sua noiosa vita da cameriera nel Midwest, e la fa atterrare "dall'altra parte", un mondo finora sconosciuto. Un mondo in cui regna la magia. La Zona Esterna (The Outer Zone, OZ, in originale) è un mondo fantastico, ma oppresso dalla magia nera. Questa terra, infatti vive da ormai un decennio una notte perenne di terrore, e la causa di ciò è la temibile Azkadellia. Al suo servizio un esercito di fedelissimi guidato dal capitano Zero, e i pericolosi Mobat (dall'unione di monkey e bat, le famigerate scimmie alate), spie infallibili. Azkadellia, assetata di potere, ha rinchiuso sua madre, e ora governa ovunque col pugno di ferro. Nessuno è riuscito a sottrarsi al suo controllo, neanche Mystic Man, uno dei leader più potenti di OZ. A cercare di contrastare i piani di questa malvagia regina c'è però un piccolo e agguerrito gruppo di ribelli. Ma cosa vuole veramente Azkadellia?

Vuole entrare in possesso di un potente oggetto magico che le permetterà di far cadere per sempre OZ nell'oscurità. Tra lei e i lsuo obiettivo, però, si frapporrà DG, l'unica a conoscenza delle coordinate. Peccato che queste informazioni preziose siano nascoste nel suo subconscoi! Passo dopo passo lungo il cammino dorato, DG diventa sempre più consapevole della sua vera identità, e comincia ad accettare il suo destino. Lungo la strada, Dg incontra nuovi amici: Glitch, che ha perso il cervello a causa delle torture di Azkadellia, Wyatt Cain, un ex poliziotto che ha perso moglie e figlio per mano di Zero, e Raw, un oracolo mezzo umano e mezzo leonino che ha paura di tutto perché in passato è stato sfruttato da Azkadellia.

DG, che ricorda sempre più cose del suo passato, si rende conto di essere l'unica persona in grado di fermare Azkadellia e di mandare all'aria i suoi piano. Ci riuscirà? E soprattutto: riuscirà a tornare a casa? Se è vero che "there's no place like home", è anche vero che a volte si scopre di essere a casa in posti inaspettati.





Ritorno al mondo di OZ: il cast

Zooey Deschanel è DG, Dorothy Gale, la padrona di Toto, la ragazza della tempesta

Neal McDonough è Wyatt Cain, Tin Man, l'uomo di latta, un ex tutore della legge disilluso

Alan Cumming è Glitch, lo spaventapasseri senza un cervello, ma non per colpa sua

Raoul Trujillo è Raw, il leone codardo telepatico, che riesce a vedere nel cuore delle persone

Kathleen Robertson è Azkadellia, la sorella di DG posseduta dalla stega cattiva dell'ovest

Richard Dreyfuss è Mystic Man, la versione steam punk del famigerato mago di OZ

Callum Keith Rennie è Zero, il Capitano delle guardie di Azkadellia, acerrimo nemico di Wyatt Cain