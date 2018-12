Feste “in serie” su Sky Atlantic: gli appuntamenti da non perdere

Capodanno e la Befana si avvicinano, ma la programmazione di Sky Atlantic non va in vacanza! Dagli ultimi giorni di dicembre fino al 7 gennaio , infatti, sono tanti i titoli che ci terranno compagnia , tra cui l'immancabile appuntamento fisso del martedì sera con Babylon Berlin , e le miniserie I Pilastri della Terra, Mondo Senza Fine, Neverland – La vera storia di Peter Pan, L’isola del Tesoro, Ritorno al mondo di OZ. Non mancano poi le maratone, come quelle di di The Night Manager, di Dov'è Mario? e de Il Trono di Spade 7 . In più, il 3 gennaio alle 21.15 ci sarà il debutto di I’m Dying Up Here – Chi è di scena? : continua a leggere e scopri tutti gli appuntamenti

Ci sarà spazio però anche per numerose miniserie – I Pilastri della Terra, Mondo Senza Fine, Neverland – La vera storia di Peter Pan, L’isola del Tesoro, Ritorno al mondo di OZ – e per le maratone di Tin star, The Night Manager, Dov'è Mario? e de Il Trono di Spade 7. Senza dimenticare The Young Pope (dal 18 al 22 dicembre, ogni giorno 2 episodi alle 18.15), serie per cui Jude Law è candidato come Miglior attore in una miniserie o film per la tv ai prossimi Golden Globe Awards (7 gennaio 2018). Insomma, il calendario è ricco, e qui sotto trovate tutti gli appuntamenti:

Domenica 17 dicembre – Maratona Tin Star, prima stagione completa, a partire dalle 06.00

Lunedì 18 – Finale Shannara 2, ultimo episodio, alle 21.15

Da lunedì 18 dicembre a venerdì 22 - The Young Pope, due episodi al giorno, ogni giorno alle 18.15

Venerdì 22 dicembre – Finale Gomorra 3, ultimi due episodi della terza stagione, alle 21.15

Domenica 24 dicembre – Maratona Gomorra – La serie, terza stagione completa, a partire dalle 13.15

Lunedì 25 dicembre – Maratona Shannara, seconda stagione completa, a partire dalle 13.25

Martedì 26 dicembre – Maratona “ripasso” di Babylon Berlin, primi 8 episodi, a partire dalle 14.10, per arrivare alle 21.15, orario di messa in onda degli episodi 9 e 10

Da mercoledì 27 dicembre – Neverland – La vera storia di Peter Pan, a partire dalle 12.10 (clicca qui per la programmazione completa) e I Pilastri della Terra, alle 21.15, in onda dal 27 al 30 sempre nella stessa fascia oraria con due episodi a serata

Sabato 30 dicembre – L’isola del Tesoro, tutti e 4 gli episodi a partire dalle 15.20

Domenica 31 dicembre – Maratona L’isola del tesoro, a partire dalle 09.55, Maratona I Pilastri della Terra, a partire dalle 13.15, e Maratona Dov'è Mario?, a partire dalle 21.15

Lunedì 1 gennaio – Maratona Il Trono di Spade, settima stagione completa, in onda dalle 11.50

Da martedì 2 gennaio a venerdì 6 gennaio – Ritorno al mondo di OZ, ogni giorno alle 11.20

Da mercoledì 3 gennaio – I’m Dying Up Here – Chi è di scena?, prima tv a partire dalle 21.15, in onda ogni martedì

Da venerdì 5 gennaio – Mondo Senza Fine, alle 21.15 (clicca qui per la programmazione completa)

Sabato 6 gennaio – Maratona Neverland – La vera storia di Peter Pan, a partire dalle 10.00, e Maratona Ritorno al mondo di OZ, a partire dalle 14.45

Domenica 7 gennaio – Maratona Ritorno al mondo di OZ a partire dalle 09.55, e Maratona The Night Manager, prima stagione completa, a partire dalle 15.15