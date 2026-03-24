Gino Paoli, l'ultima intervista: "Sono un adoratore della verità"

Gino Paoli, (LE 10 CANZONI PIU' FAMOSE - LE REAZIONI - IL RAPPORTO CON LA VANONI) che si è spento nella notte a Genova, all'età di 91 anni, affidò la propria storia a un racconto intimo e riflessivo insieme a Daniele Bresciani, dando vita all’autobiografia Il mio mestiere è vivere la vita, uscita nel 2023. Il libro ripercorreva una vita intensa tra musica, amori e scelte controcorrente, restituendo il ritratto di un artista libero e autentico. In occasione della pubblicazione, Bruno Ployer per Sky tg24 gli dedicò un’intervista che raccontava non solo il cantante, ma anche l’uomo, soffermandosi su uno dei capitoli più dolorosi della sua infanzia durante la guerra. Il piccolo Gino aveva 10 anni e si ricordava così: "Avevo un senso di provvisorietà, la guerra ti dà questa sensazione. Uscire da un rifugio e vedere se c'è ancora la tua casa. Una cosa che ti marchia tutta la vita", diceva Paoli. Un artista profondamente legato alla verità, un valore che aveva sempre cercato di trasmettere anche nelle sue canzoni, attraversando il tempo con uno sguardo lucido, sincero e mai convenzionale. "Io sono adoratore della verità - raccontava - ho capito il servizio che deve dare un artista. Tutti hanno cose nelle testa ma non le sanno dire, un artista dà parole a sensazioni che non sai dire". Il cantautore ligure aveva anche raccontato come sentiva di aver influenzato il panorama musicale italiano, e di essere conosciuto anche tra i cantanti giovani: "Tutti le seguono le mie orme in una maniera o nell'altra. Ho parlato con parecchi giovani e tutto sommato tutti sanno chi sono o cosa ho scritto. Forse sono un punto di riferimento in qualche maniera". E poi concludeva l'intervista con un desiderio: "Vorrei scrivere una canzone sulla bontà. Credo che oggi sia la cosa che manca di più al mondo, la bontà. Sarà difficile, perchè e facile cascare nella retorica ma è una cosa che va detta".