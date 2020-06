Tanti auguri Tom Jones, la mitica voce di "Sex Bomb" compie 80 anni

Nato in Galles il 7 giugno del 1940, è diventato un'icona nel mondo della musica e non solo. Le vendite nel corso della sua carriera hanno superato i 100 milioni di dischi e con la serie "This is Tom Jones" ha guadagnato anche una candidatura al Golden Globe come miglior attore. Grande amico di Elvis Presley, l’artista è anche considerato uno dei maggiori sex symbol del ‘900

Tom Jones compie 80 anni. L’artista gallese, all’anagrafe Thomas Jones Woodward, è nato a Pontypridd il 7 giugno del 1940. Star di caratura internazionale, è diventato un'icona nel mondo della musica e non solo. Sua la voce del celebre successo “Sex bomb”, così come quella di tanti altri brani che l’hanno portato a vendere oltre 100 milioni di copie. Grande amico di Elvis Presley, suo idolo da ragazzo, Tom Jones è anche considerato uno dei principali sex symbol del ‘900.

Gli inizi della sua carriera e i primi successi approfondimento Steve Vai compie 60 anni, 10 cose da sapere sul chitarrista Figlio di un minatore gallese e di una casalinga, Tom Jones dimostra fin da piccolo la sua innata passione per la musica. Prima di iniziare ufficialmente la carriera, infatti, abbandona gli studi per dedicarsi interamente al canto. Gli esordi arrivano così nel 1963 quando, con lo pseudonimo di "Tommy Scott", diventa il frontman del gruppo musicale "Tommy Scott and The Senators". Nel 1965 esce il singolo “It's Not Unusual” (scritto dal suo manager Gordon Mills) che in poco tempo raggiunge il primo posto nelle classifiche del Regno Unito ed entra nella top ten degli Stati Uniti. Una "hit" che arriva anche in Italia dove viene riproposta - con il titolo "Non è normale" - da Little Tony. In quello stesso anno Tom Jones canta "Thunderball", canzone della colonna sonora dell'omonimo film di James Bond interpretato da Sean Connery, mentre nel 1966 arriva un altro grande successo con "Green Green Grass of Home". È il periodo in cui conosce e instaura una profonda amicizia con Elvis Presley.

La consacrazione e lo status di "sex symbol" approfondimento Da Bob Dylan a Liam Gallagher, tutti gli album in uscita a giugno Dal 1967 al 1973 il fenomeno Tom Jones esplode definitivamente in tutto il mondo: dopo il debutto a Las Vegas, il cantante gallese si fa conoscere non soltanto per la sua voce ma anche per la sensualità e l'impatto carismatico delle sue performance. Nel giro di poco tempo diventa uno dei principali "sex symbol" di quegli anni. È lo stesso periodo in cui escono alcuni dei suoi più grandi successi: su tutti c’è "Delilah" del 1968, ma anche "Detroit City", "I’ll Never Fall In Love Again", "Help Yourself", "Love Me Tonight" e "Without Love", tutte pubblicate tra il 1967 e il 1969. La popolarità dell'artista raggiunge così anche il piccolo schermo: nel 1969 esordisce in uno show televisivo a lui dedicato: "This Is Tom Jones" che gli vale una candidatura a un Golden Globe come migliore attore.