Prima rapper donna a essere entrata nella Songwriters Hall of Fame, è una delle più importanti artiste nella storia della musica contemporanea. Rime a tutta velocità e pluripremiata, Misdemeanor è nota anche come produttrice e scrittrice di canzoni per colleghe altrettanto famose come Madonna e Katy Perry

La regina dell’hip hop, come l’hanno definita Billboard e Rolling Stones, e conquistatrice di record nel mondo della musica compie 55 anni. Nata il 1 luglio 1971 a Portsmouth negli Stati Uniti, Missy Elliott (Melissa Arnette Elliott) è stata la prima donna rapper a essere entrata nella Songwriters Hall of Fame e terza in generale dopo Jay Z e Jermaine Dupri. Il riconoscimento le è stato assegnato poiché è “una delle più importanti artiste donne nella storia della musica contemporanea”. È stata anche insignita (anche in questo caso prima donna rapper) della laurea ad honorem presso la Berkley College of Music. Nota anche con lo pseudonimo Misdemeanor, ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui quattro Grammy Awards e due American Music Award e con oltre trenta milioni di album venduti solo negli Stati Uniti è tra le artiste che ha venduto di più nella storia. Famose le sue rime sparate alla velocità della luce e i videoclip che hanno cambiato il panorama dei video musicali nel genere hip hop tanto da farle ricevere il Michael Jackson Video Vanguard Award nell’ambito degli MTV Video Music Awards proprio per il suo impatto nel mondo della musica a livello globale. È stata tra le prime a presentare brani riguardanti tematiche su femminismo, uguaglianza di genere, body positive e sex positive ed è celebre anche come produttrice e scrittrice di brani per colleghe altrettanto note come Madonna, Katy Perry, Ariana Grande e Christina Aguilera. La festeggiamo con cinque canzoni indimenticabili della Queen of hip hop.

Work It è un singolo pubblicato il 16 settembre 2002 come primo estratto dal quarto abum in studio Under Construction. Scritto e prodotto insieme a Timbaland, ha raggiunto la posizione numero due nella Billboard Hot 100, mantenendola per dieci settimane dietro a Lose Yourself di Eminem, e divenendo il singolo più fortunato nella carriera di Missy Elliott. Con questo brano Missy ha vinto ai Grammy Awards del 2003 come migliore interpretazione rap solista femminile. Rolling Stone ha inserito il brano tra le "100 migliori canzoni degli anni 2000" al 25º posto, definendolo "una delle canzoni sul sesso più futuristiche di Timbaland"; Elliott era presente nella stessa lista al 14º posto con Get Ur Freak On. La canzone ha anche vinto come video dell’anno agli MTV Video Music Awards 2003.

Get Ur Freak On è stato pubblicato il 13 marzo 2001, come primo singolo tratto dal terzo album in studio della rapper, Miss E… So Addictive. La canzone ha raggiunto la terza posizione nella classifica R&B/Hip-Hop e la settima nella Billboard Hot 100. Anche questo brano ha trionfato ai Grammy Awards come migliore interpretazione rap solista e ha ricevuto tre nomination agli MTV Video Music Awards. Contiene frasi in giapponese che invitano a scatenarsi.

Lose Control è un singolo pubblicato il 27 maggio 2005 come primo estratto dal sesto album in studio The Cookbook. Il brano vede la partecipazione vocale della cantautrice statunitense Ciara e del rapper statunitense Fatman Scoop. Il brano ha raggiunto la posizione 3 nella Billboard hot 100, diventando così la nona top-ten di Missy Elliot, la quarta di Ciara e la prima di Fat Man Scoop.

The Rain (Supa Dupa Fly) è il singolo di debutto da solista di Missy Elliott, pubblicato il 3 luglio 1997 dalla The Goldmind Inc. e dalla Elektra Records, come primo estratto dal primo album in studio Supa Dupa Fly. La canzone non ebbe successo all'uscita, pur entrando in diverse classifiche internazionali, ma venne accolto molto positivamente dalla critica grazie al modo di rappare inusuale di Missy. Ha ricevuto una nomination ai Grammy nella categoria Best Rap Solo Performance e agli MTV Video Music Awards in tre categorie, tra cui "Miglior video rap". Il brano è stato inserito in molte classifiche stilate da riviste o canali musicali che contengono i migliori brani degli anni 1990 o i migliori brani hip-hop.

Hot Boyz

Hot Boyz è un brano del 1999 contenuto nell’album in studio Da Real World. Il remix della canzone, che vede la collaborazione di Nas, Eve e Q-Tip, è diventato un successo della scena urban detenendo il record di permanenza al primo posto della classifica R&B statunitense e rimasto in vetta alla classifica Hot Rap Singles per 18 settimane. La canzone ha raggiunto inoltre la quinta posizione della classifica statunitense Hot 100. Il brano ha ottenuto la certificazione di disco di platino dalla Recording Industry Association of America. "Hot Boyz" si è classificato al primo posto tra i brani rap nella classifica di fine anno Billboard Hot Rap Singles del 2000.

“Hot boys (Say what?)/Baby, you got what I want/See, 'cause y'all be drivin’ Lexus jeeps/And the Benz jeeps and the Lincoln jeeps/Nothin’ cheaper, got them Platinum Visa’s/Hot boys/Baby, you got what I want/See, 'cause y'all be drivin' Jaguars/And the Bentley's and the Rolls Royce/ Playin’ hardballs wit' them Platinum Visa’s (Hot boys (Say what?) /Baby, tu hai quello che voglio/ Vedi, perché tutti voi guidate jeep Lexus /E le jeep Benz e le jeep Lincoln /Non c'è niente di più economico, ho i Platinum Visas/Ragazzi sexy/Baby, tu hai quello che voglio/Vedi, perché tutti voi guidate le Jaguar (Hey)/E le Bentley e le Rolls Royce/Giocando a carte scoperte con i visti Platinum)”.